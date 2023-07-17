ФДМ зможе приватизувати об'єкти пулами — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ФДМ зможе приватизувати об'єкти пулами

Казна та Політика
23
Фонд державного майна України отримав право формувати окремі пули державних активів для подальшої приватизації, відповідну постанову Кабінет Міністрів ухвалив у п’ятницю.
«Основна мета впровадження нового механізму — підвищити зацікавленість бізнесу інвестувати в державні активи. Пули привертають більше уваги інвесторів, які зацікавлені в реалізації великих проєктів і можуть вкласти масштабні інвестиції», — ідеться в пресрелізі ФДМ.
Фонд додав, що пули об'єктів приватизації формуватимуться з підприємств, що працюють в одній сфері економіки, продукція одного з них може бути сировиною для іншого.
«Таким чином, пули — це можливість приватизувати вертикально інтегровані бізнеси замість купівлі розрізнених об'єктів», — пояснило приватизаційне відомство.
Воно уточнило, що новий механізм можна буде використовувати як у малій, так і у великій приватизації.
Наразі ФДМ виставляє на продаж державні активи окремими підприємствами.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.