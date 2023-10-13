Сплеск продажів: де українці купують найбільше квартир під час війни — Finance.ua

Сплеск продажів: де українці купують найбільше квартир під час війни Сьогодні 14:05 — Нерухомість

Сплеск продажів: де українці купують найбільше квартир під час війни

За час повномашстабного вторгнення рф в Україну рекордсменами за інтересом до купівлі житла стали західні регіони нашої країни. Але згодом додали темпів і Дніпро, Вінниця, Кропивницький. Ці міста також стали хабами та приймали людей, які вимушено покинули й втратили домівки.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповідає оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак. Вона назвала регіони, де за час війни зафіксоване найбільше зростання кількості угод по купівлі квартир.

В яких регіонах найчастіше купують житло під час війни

Станом на зараз ми бачимо по всій країні - в регіонах, які далекі від бойових дій — період поміркованого зростання попиту на житло, коментує Вікторія Берещак.

За її словами, можна констатувати, що десь від середини весни комфорт+ зміг повернути собі приблизно чверть від обсягів продажів «довоєнного» періоду. Але це стосується геть не всіх проєктів, але лише ті, що підпадають під дві ключові характеристики:

Демонструють достатні темпи будівельної активності стабільно (мінімум 6−8% готовності на місяць або 1 поверх моноліту в теплий сезон); Виграють конкуренцію за увагу за рахунок ліквідного формату: поліфункціональний квартал, кластер, еко-комплекс, багатофункціональний комплекс за принципом «місто в місті».

«На початку повномаштабної війни за рахунок внутрішньої міграції та відкладеного попиту у період закритих реєстрів, коли люди й воліли б осісти на новому місці та завести квартири через психологічний неспокій, але не мали такої можливості, кілька місяців ми дійсно спостерігали ажіотажну зацікавленість у купівлі нерухомості в окремих регіонах», — пояснює співрозмовниця.

Тоді рекордсменами були:

Львівський регіон;

Закарпаття (Ужгород);

Івано-Франківськ;

Тернопіль.

«Додали темпів і Дніпро, Вінниця, Кропивницький, які також стали хабами та приймали людей, які вимушено покинули й навіть втратили домівки», — зауважує вона.

Цікаво, що в західних областях активніше купували і на первинному (він там більш розвинутий), а у центральних і східних областях (Дніпро) тоді в фаворі був вторинний ринок.

«Якщо говорити за кількість угод від початку року до моменту станом на зараз на первинному ринку, то умовний розподіл приблизно такий: до 35% Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, де Львів забирає левову частку до 25%, до 25% - Київський регіон, решта — інші області, які розташовані далеко від бойових дій», — наводить дані Вікторія Берещак.

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