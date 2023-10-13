ПриватБанк запустив доставку Новою поштою платіжних карток своїм клієнтам у 6 країнах Європи (список) — Finance.ua

ПриватБанк запустив доставку Новою поштою платіжних карток своїм клієнтам у 6 країнах Європи (список) Сьогодні 13:00 — Фондовий ринок

ПриватБанк запустив доставку Новою поштою платіжних карток своїм клієнтам у 6 країнах Європи (список)

Клієнти ПриватБанку відтепер можуть перевипустити діючу платіжну картку чи відкрити нову цифрову картку в Приват24 та отримати «фізичну» картку через Нову пошту у шести країнах Європи, де через війну чи інші обставини зараз перебуває найбільше українців.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, замовлення карток з доставкою за кордон вже доступно у Приват24.

Отримати картку ПриватБанку можна у відділеннях або через кур'єра Nova Post на будь-яку адресу:

у Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії та Румунії.

До кінця січня 2024 року доставка карток ПриватБанку клієнтам, що перебувають за кордоном, буде безкоштовною.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, від початку війни ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговій мережі та зняття готівки.

За необхідності перевипуску картки для активного шопінгу в інтернет магазинах, цифрову картку можна оформити миттєво у Приват24 та отримати платіжну картку з доставкою по всій Україні та за кордон.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.