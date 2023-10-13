Якою буде Україна майбутнього: Шмигаль назвав шість топ-галузей економіки — Finance.ua

Якою буде Україна майбутнього: Шмигаль назвав шість топ-галузей економіки
В Україні основою економіки майбутнього стануть шість галузей, включаючи енергетику й оборонпром. Вони забезпечать відновлення та розвиток України, а також сприятимуть інтеграції нашої країни до європейських економічних ланцюжків.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі. За його словами, топ-6 галузей для України це:
- Військово-промисловий комплекс (ВПК)
Зростанню сектора сприяли зовнішні обставини, але розвиток уже не зупинити, вважає глава уряду. «Зростаємо в цьому секторі. Є велике державне замовлення», — пояснив Шмигаль.
- Енергетика
Україна навіть за умов війни посилює стійкість енергосистеми та свою енергонезалежність. Йдеться як про електроенергетику, яка через масовані атаки з боку рф змушена шукати унікальні для всього світу рішення, так і про газовий ринок, розвиток якого триває.
«Ми можемо бути газовим сейфом Європи. Вже сьогодні понад 3 млрд куб. м газу європейські компанії зберігають у наших сховищах. Будемо частиною європейського енергетичного ринку», — зазначив Шмигаль.
Крім того, велика увага приділяється альтернативній енергетиці. Зокрема, за словами прем'єра, уряд робить акцент на спільному з Європою та США виробництві водню.
- Аграрна галузь
Це традиційний локомотив української економіки, важливий не лише для нашої країни, а й для продовольчої безпеки по всьому світу. Для України аграрний сектор є основним джерелом валютних надходжень. При цьому, за словами Шмигаля, розвиток агросектору найближчим часом має зосередитися на переробці, а не на експорті сировини.
- Інформаційні технології (IT)
За словами Шмигаля, це одна з небагатьох сфер, яка показує приріст навіть за умов повномасштабної війни. Позитивна динаміка простежувалася як 2022-го, так і 2023 року.
- Будівництво
Розвиток галузі є надважливим для відновлення України. Країні потрібно відбудовувати не лише зруйноване житло, а й інфраструктуру.
- Машинобудування
«Стимулюватимемо з бюджету і збільшуватимемо замовлення: не тільки для сектору безпеки та оборони, а й цивільного сектора, для потреб відновлення та функціонування економіки», — підкреслив глава уряду.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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