Якою буде Україна майбутнього: Шмигаль назвав шість топ-галузей економіки — Finance.ua

Якою буде Україна майбутнього: Шмигаль назвав шість топ-галузей економіки Сьогодні 08:02

Якою буде Україна майбутнього: Шмигаль назвав шість топ-галузей економіки

В Україні основою економіки майбутнього стануть шість галузей, включаючи енергетику й оборонпром. Вони забезпечать відновлення та розвиток України, а також сприятимуть інтеграції нашої країни до європейських економічних ланцюжків.

топ-6 галузей для України це: Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі. За його словами,це:

Військово-промисловий комплекс (ВПК)

Зростанню сектора сприяли зовнішні обставини, але розвиток уже не зупинити, вважає глава уряду. «Зростаємо в цьому секторі. Є велике державне замовлення», — пояснив Шмигаль.

Енергетика

Україна навіть за умов війни посилює стійкість енергосистеми та свою енергонезалежність. Йдеться як про електроенергетику, яка через масовані атаки з боку рф змушена шукати унікальні для всього світу рішення, так і про газовий ринок, розвиток якого триває.

«Ми можемо бути газовим сейфом Європи. Вже сьогодні понад 3 млрд куб. м газу європейські компанії зберігають у наших сховищах. Будемо частиною європейського енергетичного ринку», — зазначив Шмигаль.

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Крім того, велика увага приділяється альтернативній енергетиці. Зокрема, за словами прем'єра, уряд робить акцент на спільному з Європою та США виробництві водню.

Аграрна галузь

Це традиційний локомотив української економіки, важливий не лише для нашої країни, а й для продовольчої безпеки по всьому світу. Для України аграрний сектор є основним джерелом валютних надходжень. При цьому, за словами Шмигаля, розвиток агросектору найближчим часом має зосередитися на переробці, а не на експорті сировини.

Інформаційні технології (IT)

За словами Шмигаля, це одна з небагатьох сфер, яка показує приріст навіть за умов повномасштабної війни. Позитивна динаміка простежувалася як 2022-го, так і 2023 року.

Будівництво

Розвиток галузі є надважливим для відновлення України. Країні потрібно відбудовувати не лише зруйноване житло, а й інфраструктуру.

Машинобудування

«Стимулюватимемо з бюджету і збільшуватимемо замовлення: не тільки для сектору безпеки та оборони, а й цивільного сектора, для потреб відновлення та функціонування економіки», — підкреслив глава уряду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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