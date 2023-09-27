Шмигаль назвав шість факторів, які забезпечують стабільність енергетичної галузі — Finance.ua

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Шмигаль назвав шість факторів, які забезпечують стабільність енергетичної галузі

Енергетика
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Шмигаль назвав шість факторів, які забезпечують стабільність енергетичної галузі
Шмигаль назвав шість факторів, які забезпечують стабільність енергетичної галузі
Як заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, стабільність енергетичної системи забезпечують ППО, нездатність рф виробляти велику кількість ракет, ремонти на ТЕС та ГЕС, децентралізація енергосистеми та допомога партнерів.
Про це він сказав під час форуму «Майбутнє української енергетики».
Зі слів прем'єра, стабільність енергетичної галузі забезпечують такі фактори:
  • Україна сьогодні має кращу систему ППО. «Продовжуємо працювати над її розвитком. До зими вона буде ще міцнішою, ще сильнішою й ефективнішою», — зазначив Шмигаль.
  • У росії стало менше ракет. Спроможність агресора виробляти їх значно нижча, ніж ворогу хотілося б.
  • Проведена велика ремонтна кампанія. В роботі ще знаходяться 7 атомних енергоблоків, ще на двох завершується ремонт. Як зазначив Шмигаль, енергоблоки ТЕС і гідроагрегати ГЕС будуть у роботі до початку зими. Також станом на сьогодні вже відремонтовано понад 80% магістральних мереж.

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  • Захист енергооб'єктів. За словами прем'єра, Україна робить проєкти, які ніхто у світі досі не робив. Продовжується робота над децентралізацією енергосистеми.
  • Системна робота з міжнародними партнерами. Україна отримала $2,3 мільярда на відновлення та захист енергетики. Розширилась можливість для імпорту електроенергії з ЄС більш ніж удвічі: з 500 МВт до 1200 МВт.
  • Достатня кількість енергоресурсів. Як зазначив Шмигаль, Україна вперше може пройти зиму, як обіцяє «Нафтогаз», за рахунок нашого власного газу. У сховищах знаходяться 15 млрд кубометрів газу, «які стануть надійним підґрунтям для проходження опалювального сезону», — зазначив прем'єр.
Раніше голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що енергосистема України знаходиться під комплексним захистом, і станом на сьогодні магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему. Проте за його словами, що без імпорту електроенергії цей опалювальний сезон буде «складно пройти».
За матеріалами:
УНН
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