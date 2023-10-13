Як у вересні зростали вклади населення в банках — Finance.ua

Як у вересні зростали вклади населення в банках
Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, у вересні зріс на 2,4% до 999,431 млрд гривень.
Про це свідчать дані Національного банку.
З початку поточного року вклади населення в банках зросли на 7,9% із 926,488 млрд гривень.
Гривневі вклади населення у банках у вересні зросли на 2,5% до 663,726 млрд гривень.
При цьому обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці зріс на 2,1% до 335,705 млрд гривень.
Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) у вересні скоротилися на 1,1% до 1 116,298 млрд гривень.
Середня відсоткова ставка за гривневими депозитами (середньомісячна) у вересні для юросіб знизилася на 0,9 в.п. до 12,5%, для фізосіб зросла на 0,1 в.п. до 12,3%.
Ставка за валютними депозитами для юросіб становила 0,6%, для населення — 1,1%.
Довідка Finance.ua:
- За 2022 рік вклади населення в банках зросли на 29,3% із 719,418 млрд гривень.
- У 2021 році вклади населення в банках зросли на 6,8% з 674,718 млрд гривень до 720,932 млрд гривень.
- У 2020 році вклади населення в банках зросли на 24,5% із 542,302 млрд гривень.
Поділитися новиною