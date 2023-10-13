Як у вересні зростали вклади населення в банках — Finance.ua

Як у вересні зростали вклади населення в банках Сьогодні 11:04 — Кредит&Депозит

Як у вересні зростали вклади населення в банках

Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, у вересні зріс на 2,4% до 999,431 млрд гривень.

Про це свідчать дані Національного банку

З початку поточного року вклади населення в банках зросли на 7,9% із 926,488 млрд гривень.

Гривневі вклади населення у банках у вересні зросли на 2,5% до 663,726 млрд гривень.

При цьому обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці зріс на 2,1% до 335,705 млрд гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) у вересні скоротилися на 1,1% до 1 116,298 млрд гривень.

Середня відсоткова ставка за гривневими депозитами (середньомісячна) у вересні для юросіб знизилася на 0,9 в.п. до 12,5%, для фізосіб зросла на 0,1 в.п. до 12,3%.

Ставка за валютними депозитами для юросіб становила 0,6%, для населення — 1,1%.

Довідка Finance.ua:

За 2022 рік вклади населення в банках зросли на 29,3% із 719,418 млрд гривень.

У 2021 році вклади населення в банках зросли на 6,8% з 674,718 млрд гривень до 720,932 млрд гривень.

У 2020 році вклади населення в банках зросли на 24,5% із 542,302 млрд гривень.

Українські Новини За матеріалами:

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