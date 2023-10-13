Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону — Finance.ua

Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону Сьогодні 17:03 — Казна та Політика

Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону

Кабінет Міністрів вніс зміни до правил перетину державного кордону громадянами України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

За його словами, збільшено дозвільний «ліміт» для водіїв, які здійснюють міжнародні автоперевезення.

Нововведення схвалені з метою забезпечення дотримання положень Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР).

Збільшено кількість водіїв, які можуть перетинати держкордон на пасажирському та вантажному транспортному засобі ліцензіата:

для вантажних транспортних засобів збільшено з одного водія до двох;

для пасажирських — з двох водіїв до трьох.

Як відомо, через воєнний стан в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю тощо.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Ради нацбезпеки та оборони підготувало план заходів щодо усунення причин, що призводять до корупції у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Йдеться про корупційні ризики при перетині кордону.

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