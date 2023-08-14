В Україні змінять правила перетину кордону в рамках боротьби з корупцією у військкоматах, — голова НАЗК — Finance.ua
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В Україні змінять правила перетину кордону в рамках боротьби з корупцією у військкоматах, — голова НАЗК

Казна та Політика
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В Україні змінять правила перетину кордону в рамках боротьби з корупцією у військкоматах, — голова НАЗК
В Україні змінять правила перетину кордону в рамках боротьби з корупцією у військкоматах, — голова НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) на виконання рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) підготувало план заходів щодо усунення причин, що призводять до корупції у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Йдеться про корупційні ризики при перетині кордону.
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова НАЗК Олександр Новіков.
Такий план у вигляді проекту розпорядження має ще затвердити Кабінет Міністрів.
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«Це важливо, тому що наразі в Україні сотні та тисячі кримінальних проваджень. Як зазначають представники сектору безпеки та оборони, без зміни правил ми не отримаємо нову ситуацію, коли всі центри комплектування працюватимуть доброчесно», — зазначив голова НАЗК.
За його словами, зміняться правила перетину кордону, а також норми видачі необхідних для цього документів. Проект розпорядження передбачає, що бази даних прикордонної служби та центрів комплектування будуть пов’язані між собою та забезпечать прозорість як військкоматів, так і пунктів перетину кордонів.
Нагадаємо, перетинати кордон під час війни зможуть члени сімей загиблих або зниклих безвісти під час АТО.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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