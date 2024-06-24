День фінансів: деталі 14-го пакету санкцій проти рф, причини зростання курсу долара, цифрове посвідчення ветерана — Finance.ua

День фінансів: деталі 14-го пакету санкцій проти рф, причини зростання курсу долара, цифрове посвідчення ветерана Сьогодні 17:50

Понеділок, 24 червня. Цифрове посвідчення ветерана замінить паперове, а в Резерв+ з’являться електронні направлення на ВЛК.

14 пакет санкцій проти рф. Міністри закордонних справ країн ЄС Міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили 14-й пакет санкцій проти росії у зв’язку із її агресією проти України, який надалі поширює тиск на російську енергетику та містить заходи для запобігання спробам обминати європейські санкції.

У новому пакеті санкцій, зокрема, міститься розширення заборони на польоти над територією ЄС.

Крім того, Рада ЄС схвалила додаткові обмежувальні заходи проти шести осіб, причетних до кібератак у країнах-членах Євросоюзу та Україні.

Причини зростання курсу долара. У Нацбанку У Нацбанку заявили , що ситуація на валютному ринку України залишалася контрольованою, попри послаблення курсу гривні, зокрема під впливом збільшення бюджетних видатків.

валютний ринок перебуватиме в межах нових коридорів, які передбачають, що курс долара вже не опуститься нижче за 40 грн. Як прогнозує начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий, в останній тиждень червняперебуватиме в межах нових коридорів, які передбачають, що курс долара вже не опуститься нижче за 40 грн.

Відмітимо, що уряд рекомендував НБУ збільшити строки розрахунків при експорті чи імпорті деяких товарів.

Бронювання від мобілізації. Кабінет Міністрів Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Документом механізм бронювання розширено на військовозобов’язаних, які працюють «на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства».

До речі, все, що треба знати про бронювання працівників, розповіла юристка в коментарі robota.ua.

відстрочку від мобілізації. Зокрема, на неї можуть розраховувати студенти, жінки та чоловіки, які виховують дитину з інвалідністю, доглядають за хворими батьками тощо. Новий закон про мобілізацію також визначає категорії громадян, які можуть отримати . Зокрема, на неї можуть розраховувати студенти, жінки та чоловіки, які виховують дитину з інвалідністю, доглядають за хворими батьками тощо.

Пенсія УБД. Учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років, жінками — 50 років при наявності страхового стажу не менше 20 років. Як оформити пенсію та які розміри — Учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років, жінками — 50 років при наявності страхового стажу не менше 20 років. Як оформити пенсію та які розміри — розповідаємо тут

цифрове посвідчення ветерана в Дії без наявності паперового. Додамо, що уряд схвалив зміни до законодавства, які дозволять мати тількив Дії без наявності паперового.

Оновлення в додатку «Резерв+». Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла , що в додатку «Резерв+» вже введено функціонал, який дозволяє дистанційно виправити дані, не здійснюючи візиту до ТЦК та СП. У майбутньому з’являться електронні направлення на ВЛК. Згодом в «Резерв+» планують також зробити навчання для військовозобов’язаних.

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