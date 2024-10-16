День фінансів: чи є криптовалюта законним засобом платежу в Україні та коли включать опалення в Києві — Finance.ua

День фінансів: чи є криптовалюта законним засобом платежу в Україні та коли включать опалення в Києві Сьогодні 17:33

У середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається із пʼяти пунктів і трьох таємних додатків.

При цьому генсек НАТО назвав умову для переговорів Зеленського з путіним.

Пенсії понад 10 тис. грн. Як повідомляє Пенсійний Фонд, станом на жовтень в Україні зареєстровано 10,3 млн пенсіонерів, з яких 2,8 млн працюють. У Пенсійному Фонді Як повідомляє Пенсійний Фонд, станом на жовтень в Україні зареєстровано 10,3 млн пенсіонерів, з яких 2,8 млн працюють. У Пенсійному Фонді показали в інфографіці , скільки пенсіонерів отримують найвищу пенсію.

До речі, нині один працюючий українець «годує» одного пенсіонера.

Інфляція до 5% у найближчі роки. Національний банк України буде прагнути забезпечувати стійкість валютного ринку як елемент політики гнучкого інфляційного таргетування, метою якої є Національний банк України буде прагнути забезпечувати стійкість валютного ринку як елемент політики гнучкого інфляційного таргетування, метою якої є повернення інфляції до цілі 5% на горизонті трьох років, заявив глава НБУ Андрій Пишний.

Також Пишний розповів, чи є криптовалюта законним засобом платежу в Україні.

Опалення в квартирах столиці. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, в столиці до тепла вже підключили 234 будівлі соціальної сфери. Житлові будинки Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, в столиці до тепла вже підключили 234 будівлі соціальної сфери. Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб і зберігатиметься тенденція суттєвого похолодання.

Бізнес втратив 10% загального робочого часу. Брак працівників став ключовою перешкодою для ведення бізнесу. А через Брак працівників став ключовою перешкодою для ведення бізнесу. А через перебої з електроенергією у серпні 2024 року бізнес втратив 10% загального робочого часу.

Нині Херсонщина та Миколаївщина частково без світла.

Європейська Комісія надає 3 млн євро для роботи МАГАТЕ на атомних електростанціях України.

А держбанки готові кредитувати громади в Україні щодо встановлення генерації.

Зі слів Галущенка, українська енергосистема досягла «найвищого можливого рівня готовності» перед зимою.

При цьому запаси газу в Україні перевищили 12,8 млрд кубів.

Ціни на оренду квартир у Києві та Львові. За останні два роки вартість однокімнатної квартири в оренду в Києві зросла на 60%. Про це За останні два роки вартість однокімнатної квартири в оренду в Києві зросла на 60%. Про це свідчать дані ЛУН. Сьогодні медіана двокімнатної квартири в оренду у Львові коштує 22 900 грн.

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