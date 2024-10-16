Держбанки готові кредитувати громади в Україні щодо встановлення генерації — Finance.ua

Держбанки готові кредитувати громади в Україні щодо встановлення генерації Сьогодні 09:44 — Кредит&Депозит

Державні українські банки готові кредитувати місцеві громади, які планують встановити об’єкти генерації.

Про це заявив заступник міністра енергетики Роман Андарак на конференції «Інвестиції в енергетику під час війни».

«Ми зустрічались із державними банками минулої п’ятниці. Основний сигнал від них: вони готові надавати кредити місцевим громадам для установки об’єктів генерації — з газу чи з відновлюваних джерел», — сказав Андарак.

Андарак зауважив, що стан енергосистеми через російські атаки є крихким, хоча наразі вона збалансована.

Зараз Україна має покладатися в енергозабезпеченні на атомну енергетику та ВДЕ.

Заступник міністра наголосив, що енергетики намагаються відремонтувати пошкоджені енергооб’єкти у найшвидші терміни.

Водночас, Україна також працює над децентралізацією енергопостачання: йдеться про будівництво нової генерації малої потужності та забезпечення критичної інфраструктури резервними джерелами живлення.

Укрінформ За матеріалами:

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