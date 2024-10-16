Коли у Києві почнуть включати опалення у квартирах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли у Києві почнуть включати опалення у квартирах

Енергетика
55
Коли у Києві почнуть включати опалення у квартирах
Коли у Києві почнуть включати опалення у квартирах
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, в столиці до тепла вже підключили 234 будівлі соціальної сфери:
  • Серед них — 85 шкіл,
  • 96 дитячих садочків,
  • 42 лікувальні заклади.
  • 28 стаціонарів,
  • 11 адміністративних будівель, а також закладів соціально-побутового напрямку.
Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб і зберігатиметься тенденція суттєвого похолодання.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна може пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, а також із незначними обмеженнями при температурі мінус 10−15 градусів морозу впродовж трьох діб.
Як сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, енергетична стійкість України буде одним із найбільших викликів під час цьогорічного зимового періоду.
«Енергетична стійкість — один із наших з вами найбільших викликів цьогорічної зими, осені. Ми успішно пройшли фактично три опалювальних сезони. Ця (зима. — ред) буде не менш важкою, можливо, найважчою», — сказав Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

  • Уряд Швеції схвалив виділення додаткових 500 мільйонів шведських крон (49 мільйонів доларів) на підтримку тепло- та електропостачання в Україні.
  • Цей внесок стане одним із найбільших вкладів Швеції в енергопостачання України та допоможе виробляти електроенергію для лікарень та тисяч українських будинків.

Як зігрітися у квартирібез опалення

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.