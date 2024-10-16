Коли у Києві почнуть включати опалення у квартирах — Finance.ua

Коли у Києві почнуть включати опалення у квартирах Сьогодні 16:00 — Енергетика

Коли у Києві почнуть включати опалення у квартирах

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, в столиці до тепла вже підключили 234 будівлі соціальної сфери:

Серед них — 85 шкіл,

96 дитячих садочків,

42 лікувальні заклади.

28 стаціонарів,

11 адміністративних будівель, а також закладів соціально-побутового напрямку.

Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб і зберігатиметься тенденція суттєвого похолодання.

Нагадаємо, раніше ми писали , що Україна може пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, а також із незначними обмеженнями при температурі мінус 10−15 градусів морозу впродовж трьох діб.

Як сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, енергетична стійкість України буде одним із найбільших викликів під час цьогорічного зимового періоду.

«Енергетична стійкість — один із наших з вами найбільших викликів цьогорічної зими, осені. Ми успішно пройшли фактично три опалювальних сезони. Ця (зима. — ред) буде не менш важкою, можливо, найважчою», — сказав Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

Уряд Швеції схвалив виділення додаткових 500 мільйонів шведських крон (49 мільйонів доларів) на підтримку тепло- та електропостачання в Україні.

Цей внесок стане одним із найбільших вкладів Швеції в енергопостачання України та допоможе виробляти електроенергію для лікарень та тисяч українських будинків.

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