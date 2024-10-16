Коли у Києві почнуть включати опалення у квартирах — Finance.ua

Коли у Києві почнуть включати опалення у квартирах
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, в столиці до тепла вже підключили 234 будівлі соціальної сфери:
- Серед них — 85 шкіл,
- 96 дитячих садочків,
- 42 лікувальні заклади.
- 28 стаціонарів,
- 11 адміністративних будівель, а також закладів соціально-побутового напрямку.
Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб і зберігатиметься тенденція суттєвого похолодання.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна може пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, а також із незначними обмеженнями при температурі мінус 10−15 градусів морозу впродовж трьох діб.
Як сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, енергетична стійкість України буде одним із найбільших викликів під час цьогорічного зимового періоду.
«Енергетична стійкість — один із наших з вами найбільших викликів цьогорічної зими, осені. Ми успішно пройшли фактично три опалювальних сезони. Ця (зима. — ред) буде не менш важкою, можливо, найважчою», — сказав Шмигаль.
Довідка Finance.ua:
- Уряд Швеції схвалив виділення додаткових 500 мільйонів шведських крон (49 мільйонів доларів) на підтримку тепло- та електропостачання в Україні.
- Цей внесок стане одним із найбільших вкладів Швеції в енергопостачання України та допоможе виробляти електроенергію для лікарень та тисяч українських будинків.
Як зігрітися у квартирібез опалення
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