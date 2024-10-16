Українська енергосистема досягла «найвищого можливого рівня готовності» перед зимою — Галущенко Сьогодні 07:21 — Енергетика

Українська енергосистема входить у зимовий сезон з «найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях були «завершені вчасно».

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає The New York Times.

У виданні зазначають, що ексочільник «Укренерго» Володимир Кудрицький стверджував, що суперечка з Міненерго стосувалась стратегії забезпечення безпеки енергопостачання.

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За його словами, він хотів побудувати десятки невеликих приватних електростанцій по усій території України, що, за його словами, зробило б енергосистему менш вразливою до терористичних обстрілів росії.

Разом з тим, наголошується, що позиція Кудрицького нібито суперечила позиції Галущенка, який підтримував ідею щодо централізації держкомпаній.

«Коли в середині липня український уряд ухвалив план децентралізації енергосистеми, експерти та дипломати заявили, що вже надто пізно значно посилювати енергопостачання напередодні зими», — зауважили у виданні.

Водночас Галущенко у письмовому коментарі NYT заперечив інформацію, що він нібито наполягав на звільненні Кудрицького. Зокрема, за його словами, у нього немає впливу на наглядову раду «Укренерго».

Окрім цього, міністр енергетики визнав неправдивим твердження про те, що міжусобиці підірвали енергетичну політику України. Галущенко додав, що ремонти на енергообʼєктах «завершені вчасно», а отже українська енергосистема входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності».

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