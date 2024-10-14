Найближчі заморозки не призведуть до відключень світла — Міненерго — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найближчі заморозки не призведуть до відключень світла — Міненерго

Енергетика
34
Найближчі заморозки не призведуть до відключень світла — Міненерго
Найближчі заморозки не призведуть до відключень світла — Міненерго
Енергосистема на сьогодні працює стабільно, а ті заморозки, які прогнозують, не будуть тривалими, тому застосування графіків відключень електроенергії не прогнозується.
Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону.
Читайте також
Відповідаючи на питання, чи повернуться графіки відключень через ймовірні заморозки в деяких регіонах на наступному тижні, Колісник відповів, що ні.
«Енергосистема на сьогодні працює стабільно, а ті заморозки, які прогнозують, не будуть тривалими. Хочеться зазначити, що опалювальний сезон починається за рішенням місцевих органів влади, коли температура нижча від +8 градусів понад три доби. На енергосистему впливають саме затяжні зниження температур, оскільки це призводить до системного збільшення споживання, що, власне, впливає на роботу енергосистеми», — сказав Колісник.
Читайте також
Він зазначив, що вже проведено необхідний комплекс заходів, зокрема із випередженням графіків вжито всіх технічних заходів з підготовки функціонування об’єктів атомної генерації.
«Вже 9 блоків є в енергосистемі, що додає нам потужності, додає можливості покривати збільшений попит на електричну енергію», — додав Колісник.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.