Найближчі заморозки не призведуть до відключень світла — Міненерго Сьогодні 14:30 — Енергетика

Найближчі заморозки не призведуть до відключень світла — Міненерго

Енергосистема на сьогодні працює стабільно, а ті заморозки, які прогнозують, не будуть тривалими, тому застосування графіків відключень електроенергії не прогнозується.

Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на питання, чи повернуться графіки відключень через ймовірні заморозки в деяких регіонах на наступному тижні, Колісник відповів, що ні.

«Енергосистема на сьогодні працює стабільно, а ті заморозки, які прогнозують, не будуть тривалими. Хочеться зазначити, що опалювальний сезон починається за рішенням місцевих органів влади, коли температура нижча від +8 градусів понад три доби. На енергосистему впливають саме затяжні зниження температур, оскільки це призводить до системного збільшення споживання, що, власне, впливає на роботу енергосистеми», — сказав Колісник.

Він зазначив, що вже проведено необхідний комплекс заходів, зокрема із випередженням графіків вжито всіх технічних заходів з підготовки функціонування об’єктів атомної генерації.

«Вже 9 блоків є в енергосистемі, що додає нам потужності, додає можливості покривати збільшений попит на електричну енергію», — додав Колісник.

УНН За матеріалами:

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