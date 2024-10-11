В Україні завершився ремонт усіх підконтрольних Україні енергоблоків, — Міненерго Сьогодні 08:33 — Енергетика

В Україні завершився ремонт усіх підконтрольних Україні енергоблоків, — Міненерго

В Україні вивели з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС та завершили ремонтну кампанію.

«Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС.

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«Енергоатом» успішно завершив ремонтну кампанію 2024 року і підготував до роботи в зимовий період всі 9 енергоблоків, підконтрольних Україні", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що енергосистема залишається збалансованою. Однак постійні ворожі атаки призводять до пошкоджень, що ускладнюють її роботу.

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В Міненерго закликали ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання, особливо у вечірній період навантаження з 17:00 до 22:00.

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