В Україні завершився ремонт усіх підконтрольних Україні енергоблоків, — Міненерго — Finance.ua
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В Україні завершився ремонт усіх підконтрольних Україні енергоблоків, — Міненерго

Енергетика
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В Україні завершився ремонт усіх підконтрольних Україні енергоблоків, — Міненерго
В Україні завершився ремонт усіх підконтрольних Україні енергоблоків, — Міненерго
В Україні вивели з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС та завершили ремонтну кампанію.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
«Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС.
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«Енергоатом» успішно завершив ремонтну кампанію 2024 року і підготував до роботи в зимовий період всі 9 енергоблоків, підконтрольних Україні", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що енергосистема залишається збалансованою. Однак постійні ворожі атаки призводять до пошкоджень, що ускладнюють її роботу.
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За матеріалами:
Finance.ua
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