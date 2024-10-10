Галущенко розповів, що врятує генерацію України від руйнувань — Finance.ua

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Галущенко розповів, що врятує генерацію України від руйнувань

Енергетика
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Галущенко розповів, що врятує генерацію України від руйнувань
Галущенко розповів, що врятує генерацію України від руйнувань
Основним захистом енергетичних об’єктів України від ракетних ударів є не пасивний захист спеціальними засобами та спорудами, а активний захист системами протиповітряної оборони.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на форумі «Енергія Бізнесу» у Києві.
Він зазначив, що підтвердженням цього може бути масований обстріл 26 серпня, коли росіяни використали проти України найсучасніші види зброї. За таких обстрілів з використанням ракет пасивний захист не дає результату, зазначив він.
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«Єдине рішення, яке дає 100-відсоткову гарантію (захисту об’єкта — ред.), якщо можна так сказати, — це системи ППО та можливість збивати таке озброєння. Тому посилення ППО — це відповідь на всі питання», — сказав міністр.
При цьому він вважає, що до будівництва захисних споруд третього рівня (від ракет — ред.) для енергооб’єктів потрібно підходити вибірково залежно від термінів будівництва. «Якщо ми бачимо, що є можливість протягом наступного року добудувати такі об’єкти, це варто робити. Якщо бачимо, що об’єкт завершується у 2026, 2027 році, — думаю, на цьому варто зупинитися», — сказав Галущенко.
Нагадаємо, в Україні активно реалізуються лише перший та другий рівні захисту.
За матеріалами:
РБК-Україна
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