Галущенко розповів, що врятує генерацію України від руйнувань — Finance.ua

Галущенко розповів, що врятує генерацію України від руйнувань Сьогодні 20:34 — Енергетика

Галущенко розповів, що врятує генерацію України від руйнувань

Основним захистом енергетичних об’єктів України від ракетних ударів є не пасивний захист спеціальними засобами та спорудами, а активний захист системами протиповітряної оборони.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на форумі «Енергія Бізнесу» у Києві.

Він зазначив, що підтвердженням цього може бути масований обстріл 26 серпня, коли росіяни використали проти України найсучасніші види зброї. За таких обстрілів з використанням ракет пасивний захист не дає результату, зазначив він.

«Єдине рішення, яке дає 100-відсоткову гарантію (захисту об’єкта — ред.), якщо можна так сказати, — це системи ППО та можливість збивати таке озброєння. Тому посилення ППО — це відповідь на всі питання», — сказав міністр.

При цьому він вважає, що до будівництва захисних споруд третього рівня (від ракет — ред.) для енергооб’єктів потрібно підходити вибірково залежно від термінів будівництва. «Якщо ми бачимо, що є можливість протягом наступного року добудувати такі об’єкти, це варто робити. Якщо бачимо, що об’єкт завершується у 2026, 2027 році, — думаю, на цьому варто зупинитися», — сказав Галущенко.

Нагадаємо, в Україні активно реалізуються лише перший та другий рівні захисту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.