росія знижує частку доходів бюджету від нафти і газу — Finance.ua

росія знижує частку доходів бюджету від нафти і газу Сьогодні 19:30 — Енергетика

росія скорочує частку доходів бюджету, які надходять від видобутку нафти та газу, і планує знизити залежність від цих ресурсів на рівні 23% до 2027 року.

Про це заявив міністр фінансів Антон Силуанов в інтерв’ю, пише Reuters.

За словами Силуанова, частка доходів російського бюджету від нафти і газу кілька років тому становила 35%-40%, проте до 2025 року цей показник має знизитися до 27%, а до 2027 року — до 23%. Міністр також зазначив, що росія прагне зменшити залежність від нестабільних доходів на користь розвитку внутрішньої економіки.

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Також Силуанов прокоментував нові правила регулювання криптовалют у росії, зазначивши, що їхня мета не полягає в отриманні доходів, а в полегшенні зовнішньоторгівельних операцій. Він підкреслив, що це важливо для уникнення санкцій, запроваджених після вторгнення росії в Україну.

Як пише агентство, криптовалютне законодавство, підписане очільником кремля володимиром путіним, набуде чинності з 1 листопада, і компанії, що займаються майнінгом криптовалют, будуть внесені до спеціального реєстру Міністерства фінансів.

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