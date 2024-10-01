росія транспортує нафту через Фінську затоку на танкерах, непридатних для виходу в море — Finance.ua
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росія транспортує нафту через Фінську затоку на танкерах, непридатних для виходу в море

Енергетика
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російський тіньовий флот транспортує нафту через Фінську затоку на танкерах, непридатних для виходу в море.
Про це повідомляє Yle.
Журналісти з’ясували, що з січня по травень 2024 року через Фінську затоку пройшло близько 600 танкерів з російською нафтою. Майже половина з них, 283, належали до тіньового флоту.
Багато з них за цей період кілька разів відвідували російські нафтові порти.
Розслідування також показує, що навесні нафтовий танкер з чорного списку проходив через Фінську затоку що два тижні.
Повідомляється, що якщо судно потрапляє до чорного списку, це означає, що воно є у поганому стані або має такі серйозні недоліки, що йому заборонено експлуатуватися.
Вписати судно до чорного списку може незалежна організація морської інспекції Paris Mou.
Окрім того, що багато нафтових танкерів мають неякісну страховку, вони також можуть бути старими. Майже 7 з 10 нафтових танкерів, що курсують Фінською затокою, мають вік 15 років і більше.
Зупинити рух танкерів, які забирають російську нафту в російських нафтових гаванях Усть-Луга і Приморська у дальньому кінці Фінської затоки, складно.
Втрутитися може лише держава прапора або держава порту, якщо судно заходить у гавань. Нафтові танкери, що перевозять російську нафту, уникають портів Балтійського моря.
За матеріалами:
Економічна Правда
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