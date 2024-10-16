«Енергетична подушка»: запаси газу в Україні перевищили 12,8 млрд кубів — Finance.ua

«Енергетична подушка»: запаси газу в Україні перевищили 12,8 млрд кубів Сьогодні 16:33 — Енергетика

Запаси природного газу в українських ПСГ перевищили 12,8 млрд куб м станом на 15 жовтня.

За даними ExPro , на початку минулого тижня (7 жовтня) обсяги закачування природного газу до українських сховищ досягли найвищого значення з початку року — 32,8 млн куб м.

Зростанню обсягів закачування сприяють, крім високого видобутку, також відносно високі показники постачання газу до України — 11 млн куб. м на добу. Весь природний газ, який НАК «Нафтогаз України» закуповує з Європи, закачується до «митного складу». Крім того, реекспорт газу з українських сховищ стабілізувався на рівні 1,1 млн куб м на добу, що суттєво нижче обсягів імпорту.

Враховуючи продовження сезону закачування та стабільних закупівель «Нафтогазу», урядовий план в 13,2 млрд куб м газу в сховищах до 1 листопада є реальним, накопичення ресурсу до зими йде за планом.

Хвиля За матеріалами:

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