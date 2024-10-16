НБУ має намір повернути інфляцію до 5% у найближчі роки, — Пишний Сьогодні 08:05 — Кредит&Депозит

НБУ має намір повернути інфляцію до 5% у найближчі роки, — Пишний

Національний банк України буде прагнути забезпечувати стійкість валютного ринку як елемент політики гнучкого інфляційного таргетування, метою якої є повернення інфляції до цілі 5% на горизонті трьох років, заявив глава НБУ Андрій Пишний.

«Орієнтирів на наступний рік ви від мене не почуєте. Однак я можу сказати, що ми прагнутимемо забезпечувати стійкість валютного ринку. Це означає: не чекайте від нас, що курс полетить у космос. Для НБУ це важливо, щоб виконати наше ключове завдання — повернути інфляцію до цілі 5% у найближчі роки», — сказав він в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Пишний зазначив, що цього Нацбанк досягатиме, зокрема, зберігаючи можливість населення захистити свої кошти від інфляції.

«Це означає, що якщо ви сьогодні розміщуєте свою гривню на депозит у банку, то через рік, з урахуванням відсотків, які вам будуть нараховані, у вас має бути можливість купити не менше товарів і послуг, ніж зараз», — пояснив він.

Як населення купує валюту

Коментуючи той факт, що від початку року до 24 вересня чиста купівля населенням валюти сягнула вже $8 млрд, тоді як депозити населення за цей час збільшилися на 68,7 млрд грн, зокрема в гривні — на 39,8 млрд грн, або у вісім разів менше, голова НБУ констатував, що забезпечити абсолютну привабливість гривні в очах усіх економічних агентів неможливо.

«У людей є цей вибір. Коли мені кажуть, дивіться, як зростає попит на іноземну валюту, я кажу, що він завжди у нас був і буде. Але водночас ми бачимо, що обсяги гривневих депозитів та ОВДП теж зростають, незважаючи на війну. Довіра до гривневих активів зберігається, населення подвоїло вкладення в облігації уряду», — прокоментував Пишний.

На його думку, певний попит на іноземну валюту буде завжди, оскільки спрацьовує бажання людей диверсифікувати ризики, особливо під час війни. «І міграційний фактор працює, і тривожність», — додав він.

Читайте також НБУ пояснив, що дозволило втримати гривню попри зростання попиту на валюту

Водночас голова НБУ наголосив, що під час війни вдалося зберегти гривню як засіб вимірювання вартості, платежів і заощаджень, тобто гривня продовжує виконувати функції грошей, і її не замінила валюта.

«Завдяки тому, що вона (національна валюта, що функціонує), економіка може гнучко пристосуватися до зміни умов, Національний банк може виконувати свій мандат, а Міністерство фінансів — фінансувати бюджет через боргові залучення», — зазначив Пишний.

За його словами, ситуація поступово повертатиметься до нормальності, одним із показників чого є зростання гривневого кредитного портфеля бізнесу, який уже перевищує обсяги до повномасштабного вторгнення, рівень облікової ставки — це рівень облікової ставки доковідного 2019 року, а відсоткова ставка кредитування юридичних осіб навіть нижча, ніж тоді.

Читайте також Голова НБУ розповів, чи плануються зміни в режимі керованої гнучкості курсу

«Так, зараз бачимо певні проінфляційні процеси. Але Національний банк працюватиме над тим, щоб повернути інфляцію до цілі 5% на горизонті політики, який ми трохи подовжили (до трьох років). У вересні Рада НБУ це затвердила офіційно в оновлених Основних засадах грошово-кредитної політики. Це насправді дуже амбітна заява в умовах воєнного стану, бюджетного дефіциту, який у нас є, і війни, що триває», — сказав також голова Нацбанку.

До речі, стежити за актуальним курсом валют можна на Finance.ua. Заходьте, щоб завжди бути в курсі!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.