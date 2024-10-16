НБУ має намір повернути інфляцію до 5% у найближчі роки, — Пишний — Finance.ua
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НБУ має намір повернути інфляцію до 5% у найближчі роки, — Пишний

Кредит&Депозит
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НБУ має намір повернути інфляцію до 5% у найближчі роки, — Пишний
НБУ має намір повернути інфляцію до 5% у найближчі роки, — Пишний
Національний банк України буде прагнути забезпечувати стійкість валютного ринку як елемент політики гнучкого інфляційного таргетування, метою якої є повернення інфляції до цілі 5% на горизонті трьох років, заявив глава НБУ Андрій Пишний.
«Орієнтирів на наступний рік ви від мене не почуєте. Однак я можу сказати, що ми прагнутимемо забезпечувати стійкість валютного ринку. Це означає: не чекайте від нас, що курс полетить у космос. Для НБУ це важливо, щоб виконати наше ключове завдання — повернути інфляцію до цілі 5% у найближчі роки», — сказав він в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».
Пишний зазначив, що цього Нацбанк досягатиме, зокрема, зберігаючи можливість населення захистити свої кошти від інфляції.
«Це означає, що якщо ви сьогодні розміщуєте свою гривню на депозит у банку, то через рік, з урахуванням відсотків, які вам будуть нараховані, у вас має бути можливість купити не менше товарів і послуг, ніж зараз», — пояснив він.

Як населення купує валюту

Коментуючи той факт, що від початку року до 24 вересня чиста купівля населенням валюти сягнула вже $8 млрд, тоді як депозити населення за цей час збільшилися на 68,7 млрд грн, зокрема в гривні — на 39,8 млрд грн, або у вісім разів менше, голова НБУ констатував, що забезпечити абсолютну привабливість гривні в очах усіх економічних агентів неможливо.
«У людей є цей вибір. Коли мені кажуть, дивіться, як зростає попит на іноземну валюту, я кажу, що він завжди у нас був і буде. Але водночас ми бачимо, що обсяги гривневих депозитів та ОВДП теж зростають, незважаючи на війну. Довіра до гривневих активів зберігається, населення подвоїло вкладення в облігації уряду», — прокоментував Пишний.
На його думку, певний попит на іноземну валюту буде завжди, оскільки спрацьовує бажання людей диверсифікувати ризики, особливо під час війни. «І міграційний фактор працює, і тривожність», — додав він.
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Водночас голова НБУ наголосив, що під час війни вдалося зберегти гривню як засіб вимірювання вартості, платежів і заощаджень, тобто гривня продовжує виконувати функції грошей, і її не замінила валюта.
«Завдяки тому, що вона (національна валюта, що функціонує), економіка може гнучко пристосуватися до зміни умов, Національний банк може виконувати свій мандат, а Міністерство фінансів — фінансувати бюджет через боргові залучення», — зазначив Пишний.
За його словами, ситуація поступово повертатиметься до нормальності, одним із показників чого є зростання гривневого кредитного портфеля бізнесу, який уже перевищує обсяги до повномасштабного вторгнення, рівень облікової ставки — це рівень облікової ставки доковідного 2019 року, а відсоткова ставка кредитування юридичних осіб навіть нижча, ніж тоді.
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«Так, зараз бачимо певні проінфляційні процеси. Але Національний банк працюватиме над тим, щоб повернути інфляцію до цілі 5% на горизонті політики, який ми трохи подовжили (до трьох років). У вересні Рада НБУ це затвердила офіційно в оновлених Основних засадах грошово-кредитної політики. Це насправді дуже амбітна заява в умовах воєнного стану, бюджетного дефіциту, який у нас є, і війни, що триває», — сказав також голова Нацбанку.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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