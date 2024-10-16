Європейська Комісія надає 3 млн євро для роботи МАГАТЕ на атомних електростанціях України — Finance.ua

Європейська Комісія надає 3 млн євро для роботи МАГАТЕ на атомних електростанціях України Сьогодні 10:33 — Енергетика

Європейська Комісія надає 3 млн євро для роботи МАГАТЕ на атомних електростанціях України

Європейська Комісія надає 3 мільйони євро для роботи моніторингових місій МАГАТЕ на атомних електростанціях України, які можуть бути використані, зокрема, і для місій на підстанціях, що є критичними для забезпечення роботи АЕС.

Відповідні кошти виділяються в рамках Європейського інструменту міжнародного співробітництва у сфері ядерної безпеки, повідомила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон під час засідання Ради міністрів ЄС.

«російські атаки на критично важливі для роботи українських АЕС підстанції створюють серйозні загрози. Ми підтримуємо роботу місій МАГАТЕ на таких підстанціях, і для забезпечення відповідних потреб виділяємо 3 млн євро», — зазначила вона.

Міністр енергетики України Герман Галущенко, який доєднався до учасників засідання в режимі онлайн, подякував європейським партнерам за підтримку ініціативи щодо роботи місій МАГАТЕ на підстанціях, критичних для АЕС. Міжнародна увага до цього питання на найвищому рівні є надзвичайно важливою, адже такі атаки є прямою загрозою ядерній безпеці, наголосив він.

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Кадрі Сімсон запевнила, що ЄС продовжуватиме й надалі підтримувати український енергосектор, зокрема у підготовці і проходженні майбутньої зими. Герман Галущенко своєю чергою подякував партнерам за допомогу, яка продовжує надаватися як обладнанням, так і фінансово.

«Ми готуємося до ще однієї складної зими, адже рівень та інтенсивність російських атак зростають. Водночас завдяки, зокрема, і вашій підтримці, що надається як напряму обладнанням, так і через механізми Фонду підтримки енергетики України, ми імплементуємо концепцію децентралізованої розподіленої генерації, встановлюємо газові турбіни і газопоршневі установки, що допоможуть нам забезпечити електро- та теплопостачання у випадку відключень електроенергії», зазначив міністр.

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Очільник Міненерго зауважив, що важливу роль для балансування системи під час ОЗП також відіграватиме імпорт електроенергії, та висловив сподівання на якнайшвидше ухвалення рішення ENTSO-E щодо збільшенням максимальної пропускної спроможності імпорту електроенергії з країн Європейського Союзу.

Окремої уваги було приділено питанням посилення захисту енергооб’єктів. Герман Галущенко наголосив, що найкращим захистом для енергосектору є системи протиповітряної оборони.

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