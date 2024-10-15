У НКРЕКП прокоментували, чи є підстави для зупинки імпорту електроенергії — Finance.ua

У НКРЕКП прокоментували, чи є підстави для зупинки імпорту електроенергії Сьогодні 11:45 — Енергетика

У НКРЕКП прокоментували, чи є підстави для зупинки імпорту електроенергії

Національний енергорегулятор НКРЕКП заперечує можливість зупинки сертифікації НЕК «Укренерго» як незалежного оператора системи передачі (ОСП) за моделлю ISO і пов’язану з цим загрозу для імпорту електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні Регулятора.

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«Наголошуємо, що станом на сьогодні жодних підстав для зупинки сертифікації оператора системи передачі або неможливості використання транскордонних перетоків для залучення імпорту електроенергії немає», — йдеться в заяві НКРЕКП.

НКРЕКП підтвердила отримання листа директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артура Лорковські від 9 жовтня 2024 року, зазначивши, що в ньому наголошується на необхідності збереження відповідності українського ОСП НЕК «Укренерго» вимогам щодо відокремлення від Директиви (ЄС) від 05 червня 2019 року № 2019/944 про загальні правила внутрішнього ринку електроенергії, адаптованої та схваленої.

Там зазначили, що Секретаріат Енергетичного Співтовариства інформує НКРЕКП, зокрема, про необхідність доформування Наглядової ради оператора.

«Слід зазначити, що всі необхідні для цього процедури вже відбуваються у встановлені строки та в установленому порядку», — наголошується в заяві.

«Будь-яка інформація в ЗМІ про загрозу імпорту електроенергії є відвертою маніпуляцією напередодні опалювального сезону з метою дестабілізації суспільства», — наголосила комісія.

Економічна Правда За матеріалами:

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