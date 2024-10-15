У НКРЕКП прокоментували, чи є підстави для зупинки імпорту електроенергії — Finance.ua
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У НКРЕКП прокоментували, чи є підстави для зупинки імпорту електроенергії

Енергетика
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У НКРЕКП прокоментували, чи є підстави для зупинки імпорту електроенергії
У НКРЕКП прокоментували, чи є підстави для зупинки імпорту електроенергії
Національний енергорегулятор НКРЕКП заперечує можливість зупинки сертифікації НЕК «Укренерго» як незалежного оператора системи передачі (ОСП) за моделлю ISO і пов’язану з цим загрозу для імпорту електроенергії.
Про це йдеться в повідомленні Регулятора.
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«Наголошуємо, що станом на сьогодні жодних підстав для зупинки сертифікації оператора системи передачі або неможливості використання транскордонних перетоків для залучення імпорту електроенергії немає», — йдеться в заяві НКРЕКП.
НКРЕКП підтвердила отримання листа директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артура Лорковські від 9 жовтня 2024 року, зазначивши, що в ньому наголошується на необхідності збереження відповідності українського ОСП НЕК «Укренерго» вимогам щодо відокремлення від Директиви (ЄС) від 05 червня 2019 року № 2019/944 про загальні правила внутрішнього ринку електроенергії, адаптованої та схваленої.
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Там зазначили, що Секретаріат Енергетичного Співтовариства інформує НКРЕКП, зокрема, про необхідність доформування Наглядової ради оператора.
«Слід зазначити, що всі необхідні для цього процедури вже відбуваються у встановлені строки та в установленому порядку», — наголошується в заяві.
«Будь-яка інформація в ЗМІ про загрозу імпорту електроенергії є відвертою маніпуляцією напередодні опалювального сезону з метою дестабілізації суспільства», — наголосила комісія.
За матеріалами:
Економічна Правда
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