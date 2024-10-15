Шмигаль розповів, скільки газу та вугілля заготовили і чи достатньо цього для зими — Finance.ua

Шмигаль розповів, скільки газу та вугілля заготовили і чи достатньо цього для зими Сьогодні 15:15 — Енергетика

Шмигаль розповів, скільки газу та вугілля заготовили і чи достатньо цього для зими

Уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Україна стоїть на порозі опалювального сезону. Це вже третій осінньо-зимовий період, який мусимо пройти в умовах повномасштабної війни. Розуміємо всі надзвичайні виклики та робимо все можливе, щоб мінімізувати ризики», — зазначив прем’єр-міністр.

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Перший напрям роботи — це підготовка інфраструктури. За словами очільника уряду, сьогодні понад 99% житлових будинків готові до початку опалювального сезону. Кількість шкіл, дитячих садочків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%.

«Понад 18 тис. котелень та 4,8 тис. центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла», — додав Шмигаль.

Другий напрям — це накопичення ресурсів. Наразі в українських газосховищах закачано 12,2 млрд куб. м блакитного палива, а на складах накопичено 3,1 млн тонн вугілля.

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«Цього достатньо для проходження зими. Нагадую, що цей опалювальний сезон, як і минулий, плануємо пройти на газі власного видобутку», — підкреслив прем’єр-міністр і додав, що всі дев’ять енергоблоків АЕС, що підконтрольні Україні, наразі працюють. Саме вони забезпечать основний обсяг генерації електроенергії в опалювальний сезон.

Третій напрям підготовки до зими — це створення децентралізованої генерації. Працюють ініційовані урядом програми енергетичної стійкості.

«Кредити під 0% для громадян, позики для ОСББ під програму ГрінДІМ, кредити „5−7-9%“ для малого та середнього бізнесу, пільгові кредити від „Фонду декарбонізації України“ для комунальних підприємств та громад», — зазначив прем’єр-міністр.

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Загалом, за словами глави уряду, банки вже видали різним категоріям позичальників кредитів на 2 млрд грн.

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