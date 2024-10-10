У Києві розпочинається опалювальний сезон: Кличко розповів деталі — Finance.ua

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У Києві розпочинається опалювальний сезон: Кличко розповів деталі

Енергетика
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У Києві розпочинається опалювальний сезон: Кличко розповів деталі
У Києві розпочинається опалювальний сезон: Кличко розповів деталі
У понеділок, 14 жовтня, у Києві розпочнеться опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Тепло підключатимуть за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку.
Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання.
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«Рішення про початок опалювального сезону ухвалюємо з урахуванням чинників забезпечення комфорту для містян, раціонального використання енергоресурсів та економного споживання електроенергії», — повідомив Кличко.
Нагадаємо, деякі українці зможуть отримати 16 тисяч гривень на купівлю дров. В Україні продовжили експериментальний проєкт для допомоги в опалювальний сезон. Максимальна сума, яку можна отримати на купівлю твердого палива, на одну сім’ю становить 16 234 гривні на рік, а для окремих категорій така виплата може становити до 21 тисячі. Допомога надається один раз на рік.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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