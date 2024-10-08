Українці можуть отримати гроші на купівлю дров — Finance.ua

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Українці можуть отримати гроші на купівлю дров

Особисті фінанси
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Українці можуть отримати гроші на купівлю дров
Українці можуть отримати гроші на купівлю дров
Деякі українці зможуть отримати 16 тисяч гривень на купівлю дров. В Україні продовжили експериментальний проєкт для допомоги в опалювальний сезон.
Кабінет міністрів запустив цей проєкт у 2023 році, щоб забезпечити дровами тих українців, у яких немає можливості використовувати газове опалення. 30 серпня його продовжили на опалювальний сезон 2024−2025 років.

Скільки становить компенсація за дрова

Максимальна сума, яку можна отримати на купівлю твердого палива, на одну сім’ю становить 16 234 гривні на рік, а для окремих категорій така виплата може становити до 21 тисячі. Допомога надається один раз на рік.

Хто має право на компенсацію за дрова

Отримати гроші на дрова можуть українці, які використовують тверде паливо для опалення.
Згідно з рішенням Кабміну, таку допомогу можуть отримати люди, які фактично проживають у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Херсонській, Луганській, Запорізькій, Чернігівській та Миколаївській областях.
У документі зазначено, що насамперед гроші виплачуються українцям, які проживають у 10-кілометровій зоні від державного кордону з російською федерацією або лінії зіткнення. Саме для них передбачена виплата в розмірі 21 тисячі гривень у рамках фінансової підтримки УВКБ ООН.

Як оформити допомогу на дрова в Україні

Для цього необхідно:
  • звернутися до місцевого органу соцзахисту;
  • подати заяву на отримання субсидії на дрова;
  • надати декларацію про доходи за попередній рік.
У деяких випадках може знадобитися довідка, яка підтверджує використання пічного опалення та дров для обігріву.
За матеріалами:
УНІАН
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