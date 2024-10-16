Через перебої з електроенергією лише в серпні бізнес втратив 10% загального робочого часу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Через перебої з електроенергією лише в серпні бізнес втратив 10% загального робочого часу

Особисті фінанси
17
Через перебої з електроенергією лише в серпні бізнес втратив 10% загального робочого часу
Через перебої з електроенергією лише в серпні бізнес втратив 10% загального робочого часу
Брак працівників став ключовою перешкодою для ведення бізнесу. А через перебої з електроенергією у серпні 2024 року бізнес втратив 10% загального робочого часу.
Про це свідчать результати «Щомісячного опитування підприємств», проведеного Інститутом економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД) 16−30 вересня 2024.
«Уперше за досить довгий час брак робочої сили став в нашому списку перешкод проблемою номер один, яка обмежує ведення бізнесу в Україні. На графіку ви бачите динаміку цього показника від самого початку наших опитувань, тобто від травня 2022 року. Ми бачимо, що на третій-п'ятий місяці війни відчувався брак робочої сили, а далі він зменшився через суттєве скорочення виробництва. Далі ми бачимо, як цей показник зростав, і ось у серпні 2024 року він різко зріс до 63%. Наразі він становить 61% і є перешкодою номер 1 для бізнесу, що працює в Україні», — каже виконавчий директор ІЕД Оксана Кузяків.

З якими ще проблемами зіштовхується бізнес:

  • «Перебої з електроенергією» із суттєвим зменшенням значення (із 65% до 45%) опустились з 1-го на 3-тє місце у рейтингу перешкод.
  • «Небезпечно працювати» зі збільшенням на 2-ге місце значення (із 46% до 58%) піднялась із 3-го.
  • Перешкода «зростання цін на сировину та товари» не змінилась у значенні (46% у серпні та 45% у вересні) та залишається на 3-му місці, поділяючи його із «перебоями з електрикою».
Через перебої з електроенергією лише в серпні бізнес втратив 10% загального робочого часу
Цікаво, що дві третини (66%) бізнесів тимчасово призупиняли роботу через відключення електроенергії у серпні 2024 року (73% у липні):
  • 40% підприємств зупиняли роботу лише на 1−10% робочого часу, а 23% - на 11−25% робочого часу.
  • Близько 2% підприємств не відпрацьовували більшу частину робочого часу (51−100%).
  • Проте 24% бізнесів працювали безперервно, попри відключення електроенергії.
  • У 10% бізнесів не було відключень електроенергії.
Через перебої з електроенергією лише в серпні бізнес втратив 10% загального робочого часу
Корупція та тиск з боку правоохоронних органів все ще не є суттєвими проблемами.
При цьому, згідно з опитуванням, негативних оцінок економічної політики уряду знову стало менше (із 31% до 24%).
Через перебої з електроенергією лише в серпні бізнес втратив 10% загального робочого часу

Загальні показники

У вересні 2024 року Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) покращився, збільшившись з 0,08 до 0,12:
  • відсоток підприємств, які повідомили, що їхня ділова активність краща, ніж минулого року, несуттєво, проте збільшився — із 28,3% у серпні до 30% у вересні;
  • відсоток підприємств, які повідомили, що їх ділова активність гірша, ніж минулого року, зменшився — з 20,6% до 18%.
Частка підприємств, що працюють на 100% потужності, у вересні порівняно до серпня суттєво не змінилося (9% і 10%). Частка підприємств, що працюють із завантаженістю до 25% потужності продовжує зростати (4% у липні, 15% у серпні та 18% у вересні).

Прогнози і плани на майбутнє

Невизначеність у перспективі трьох місяців зменшилась, невизначеність у дворічній перспективі суттєво зросла.
Через перебої з електроенергією лише в серпні бізнес втратив 10% загального робочого часу
43,8% підприємств очікують істотного зростання цін.
У вересні труднощі з пошуком працівників кваліфікованих працівників знову зросли: відсоток тих, хто повідомив, що таких працівників знайти складніше, дещо зріс (із 52,6% до 55,1%).
Читайте також
Очікування щодо зайнятості дещо погіршилися, компанії очікують більш активного зростання кількості працівників у вимушених відпустках порівняно з попередніми місяцями.
Нові замовлення:
  • У вересні 2024 року портфель замовлень зріс порівняно з серпнем та досяг свого найбільшого середнього значення за весь період опитування.
  • Середній термін нових замовлень склав 7,9 місяця — це найбільше значення за весь період опитування, а також більше, ніж було у серпні (7,1 місяця).
  • Зокрема, зросла частка підприємств із замовленнями на рік та більше наперед (до 22%).
  • Водночас частка підприємств, які мають замовлення не більше ніж на 2 місяці, склала 46%, що є одним із найменших рівнів за останній рік.
Через перебої з електроенергією лише в серпні бізнес втратив 10% загального робочого часу
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.