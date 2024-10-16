Через перебої з електроенергією лише в серпні бізнес втратив 10% загального робочого часу — Finance.ua

Через перебої з електроенергією лише в серпні бізнес втратив 10% загального робочого часу Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Через перебої з електроенергією лише в серпні бізнес втратив 10% загального робочого часу

Брак працівників став ключовою перешкодою для ведення бізнесу. А через перебої з електроенергією у серпні 2024 року бізнес втратив 10% загального робочого часу.

Про це свідчать результати «Щомісячного опитування підприємств», проведеного Інститутом економічних досліджень і політичних консультацій ( ІЕД ) 16−30 вересня 2024.

«Уперше за досить довгий час брак робочої сили став в нашому списку перешкод проблемою номер один, яка обмежує ведення бізнесу в Україні. На графіку ви бачите динаміку цього показника від самого початку наших опитувань, тобто від травня 2022 року. Ми бачимо, що на третій-п'ятий місяці війни відчувався брак робочої сили, а далі він зменшився через суттєве скорочення виробництва. Далі ми бачимо, як цей показник зростав, і ось у серпні 2024 року він різко зріс до 63%. Наразі він становить 61% і є перешкодою номер 1 для бізнесу, що працює в Україні», — каже виконавчий директор ІЕД Оксана Кузяків.

З якими ще проблемами зіштовхується бізнес:

«Перебої з електроенергією» із суттєвим зменшенням значення (із 65% до 45%) опустились з 1-го на 3-тє місце у рейтингу перешкод.

«Небезпечно працювати» зі збільшенням на 2-ге місце значення (із 46% до 58%) піднялась із 3-го.

Перешкода «зростання цін на сировину та товари» не змінилась у значенні (46% у серпні та 45% у вересні) та залишається на 3-му місці, поділяючи його із «перебоями з електрикою».

Цікаво, що дві третини (66%) бізнесів тимчасово призупиняли роботу через відключення електроенергії у серпні 2024 року (73% у липні):

40% підприємств зупиняли роботу лише на 1−10% робочого часу, а 23% - на 11−25% робочого часу.

Близько 2% підприємств не відпрацьовували більшу частину робочого часу (51−100%).

Проте 24% бізнесів працювали безперервно, попри відключення електроенергії.

У 10% бізнесів не було відключень електроенергії.

Корупція та тиск з боку правоохоронних органів все ще не є суттєвими проблемами.

При цьому, згідно з опитуванням, негативних оцінок економічної політики уряду знову стало менше (із 31% до 24%).

Загальні показники

У вересні 2024 року Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) покращився, збільшившись з 0,08 до 0,12:

відсоток підприємств, які повідомили, що їхня ділова активність краща, ніж минулого року, несуттєво, проте збільшився — із 28,3% у серпні до 30% у вересні;

відсоток підприємств, які повідомили, що їх ділова активність гірша, ніж минулого року, зменшився — з 20,6% до 18%.

Частка підприємств, що працюють на 100% потужності, у вересні порівняно до серпня суттєво не змінилося (9% і 10%). Частка підприємств, що працюють із завантаженістю до 25% потужності продовжує зростати (4% у липні, 15% у серпні та 18% у вересні).

Прогнози і плани на майбутнє

Невизначеність у перспективі трьох місяців зменшилась, невизначеність у дворічній перспективі суттєво зросла.

43,8% підприємств очікують істотного зростання цін.

У вересні труднощі з пошуком працівників кваліфікованих працівників знову зросли: відсоток тих, хто повідомив, що таких працівників знайти складніше, дещо зріс (із 52,6% до 55,1%).

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Очікування щодо зайнятості дещо погіршилися, компанії очікують більш активного зростання кількості працівників у вимушених відпустках порівняно з попередніми місяцями.

Нові замовлення:

У вересні 2024 року портфель замовлень зріс порівняно з серпнем та досяг свого найбільшого середнього значення за весь період опитування.

Середній термін нових замовлень склав 7,9 місяця — це найбільше значення за весь період опитування, а також більше, ніж було у серпні (7,1 місяця).

Зокрема, зросла частка підприємств із замовленнями на рік та більше наперед (до 22%).

Водночас частка підприємств, які мають замовлення не більше ніж на 2 місяці, склала 46%, що є одним із найменших рівнів за останній рік.

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