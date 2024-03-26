День фінансів: четвертий транш від МВФ, звільнення Данілова, дата завершення опалювального сезону в Києві — Finance.ua

День фінансів: четвертий транш від МВФ, звільнення Данілова, дата завершення опалювального сезону в Києві Сьогодні 17:50

Вівторок, 26 березня. Коли в столиці почнуть вимикати опалення та скільки заробляють тютюнові компанії.

$880 млн від МВФ. Україна Україна отримала четвертий транш фінансування на суму близько $880 млн (663,9 млн СПЗ) від МВФ. Таким чином, Україна залучила вже близько $5,4 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд (11,6 млрд СПЗ).

програма співпраці з МВФ — це програма розширеного кредитування, розрахована на майже 15,6 млрд доларів, вона триває протягом кількох років. Як пояснив радник президента України Олег Устенко,— це програма розширеного кредитування, розрахована на майже 15,6 млрд доларів, вона триває протягом кількох років.

Зеленський звільнив Данілова. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на його місце голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Валовий зовнішній борг України. За За даними Національного банку, обсяг валового зовнішнього боргу України протягом ІV кварталу 2023 року збільшився на $10,6 млрд — до $161,5 млрд, щодо ВВП борг збільшився з 89,3% до 90,7%.

Пом’якшення валютних обмежень. Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук заявив , що НБУ вивчає можливість дозволу репатріації нових дивідендів та послаблення заборони на обслуговування зовнішніх боргів. Регулятор орієнтується на макрофінансові передумови.

Зарплати в Україні. У Міністерстві економіки У Міністерстві економіки повідомили , що українські підприємства підвищують рівень оплати праці з метою утримання та залучення нового висококваліфікованого персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні. Так, середня зарплата в резюме на сайтах пошуку роботи зросла на початок березня до 19 566 гривень. Зарплата у вакансіях збільшилася до 18 446 гривень.

неординарних вакансій березня. До речі, фахівці robota.ua підготували добіркуберезня. Поспішайте відгукнутися , адже вакансії швидко закриваються.

аналітичний інструмент щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади у січні 2024 року. Лідирує за рівнем зарплат НКРЕКП. У середньому її працівники отримують зарплату у 68,9 тисяч гривень. Водночас Міністерство фінансів оприлюднило , місцевих держадміністрацій і органів судової влади у січні 2024 року. Лідирує за рівнем зарплат НКРЕКП. У середньому її працівники отримують зарплату у 68,9 тисяч гривень.

Виплати для пенсіонерів, які працюють. З 1 квітня пенсіонери, які працюють, З 1 квітня пенсіонери, які працюють, отримуватимуть більші виплати. У Верховній Раді кажуть, що це невеликі кошти, але назагал для державного бюджету це все-таки додаткові видатки. Збільшення виплат покриє для пенсіонерів здорожчання продуктів і послуг. Також у Пенсійному Фонді повідомили , як дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії.

Прогноз курсу долара на найближчі тижні. Керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій Керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій прогнозує , що в Україні протягом найближчих кількох тижнів курс долара знизиться з 39,13 до 38,5 грн/$. Значних змін вартості валюти не буде.

курс долара вже досяг 39 гривень. Це відбулось через великий попит на валюту. Протягом цього тижня її ціна в готівковому сегменті коливатиметься від 38,80 до 39,50 гривень Як додала директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько, на валютному ринку. Це відбулось через великий попит на валюту. Протягом цього тижня її ціна в готівковому сегменті коливатиметься від 38,80 до 39,50 гривень

Опалювальний сезон у Києві. Опалювальний сезон у столиці Опалювальний сезон у столиці планують завершувати 28 березня, враховуючи суттєве потепління, яке прогнозують синоптики. Відключення систем опалення в закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також в установах та закладах соціального обслуговування відбувається за письмовими заявками їхніх керівників. Достроково завершили опалювальний сезон також у Херсоні.

Платформа цифрової валюти. Глобальна банківська мережа обміну повідомленнями SWIFT Глобальна банківська мережа обміну повідомленнями SWIFT планує запустити нову платформу протягом наступних одного-двох років, щоб підключити хвилю цифрових валют центральних банків, які зараз розробляються, до існуючої фінансової системи.

Як працює тютюновий ринок в Україні й світі. В Україні 31% громадян курять — це статистика за 2022 рік. Та що ж таке — цигарка? Це спосіб відволіктись від стресу, соціальний ритуал, погана звичка… А ще — це купа грошей в бюджет від акцизів на продаж цигарок чи мільярди доларів в кишенях тютюнових компаній. Як взагалі працює тютюновий ринок в Україні та світі? Скільки там грошей та як тютюнові компанії підсаджують все більше людей на свою продукцію? Про це все розповімо в цій статті:

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Нагадаємо, що вже цього тижня — 29 березня — відбудеться церемонія нагородження переможців премії FinAwards 2024. Долучитися до кращих представників фінсфери цілком реально. Для цього достатньо купити квитки та прийти на церемонію.

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