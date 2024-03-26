Що готує церемонія FinAwards 2024 і як потрапити на захід Сьогодні 14:07

Що готує церемонія FinAwards 2024 і як потрапити на захід

Церемонія нагородження переможців премії FinAwards 2024 відбудеться вже цього тижня — 29 березня. У п’ятницю стануть відомі імена найкращих фінансових та інвестиційних продуктів, клієнтських сервісів, IT-впроваджень, рекламних проєктів ринку фінансових послуг, а також найуспішніших і найефективніших топменеджерів галузі.

Долучитися до кращих представників фінсфери цілком реально. Для цього достатньо купити квитки та прийти на церемонію. Ця подія — унікальна та авторитетна. Її гості не лише відчують на повну силу потужність FinTech, а й з перших вуст дізнаються про інновації та познайомляться з лідерами фінансової галузі.

Крім того, квиток на FinAwards 2024 це ще й квиток до нових можливостей. Гості заходу зможуть стати частиною спільноти популяризаторів FinTech сфери, зустріти однодумців та ще й на додачу знайти партнерів для свого бізнесу.

Захід матиме і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень будуть перераховані в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході буде проведений Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр), результатом якого стане передача авто для українських захисників.

Придбати квиток на захід можна:

на сайті премії;

за номером телефону +38 (093) 924 37 75.

Церемонія FinAwards 2024 буде проведена 29 березня о 16:30. Поспішіть придбати квитки!

Важливо й те, що гості заходу та усі, хто долучився до голосування, зробили вагомий внесок у те, щоб сформувати тренди українського фінринку. Адже вони особисто підтримали лідерів та інноваторів галузі, які щодня невтомно працюють над тим, щоб змінювати Україну на краще.

НАБУ — надважливий державний правоохоронний орган, який очищує українську владу від корупції та робить усе заради успішного та ефективного розвитку української держави. Серед партнерів також найбільший державний банк ПриватБанк, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, а також надійний та один з кращих банків для бізнесу ПУМБ. Проведення FinAwards 2024 було б неможливим і без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Всього їх 17, а нещодавно ним стало і— надважливий державний правоохоронний орган, який очищує українську владу від корупції та робить усе заради успішного та ефективного розвитку української держави. Серед партнерів також найбільший державний банк, сервіс зручного онлайн кредитування, а також надійний та один з кращих банків для бізнесу

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