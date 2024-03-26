Зеленський звільнив Данілова і призначив нового секретаря РНБО — Finance.ua
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Зеленський звільнив Данілова і призначив нового секретаря РНБО

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Зеленський звільнив Данілова і призначив нового секретаря РНБО
Зеленський звільнив Данілова і призначив нового секретаря РНБО
Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на його місце голову Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Олександра Литвиненка.
Про це йдеться у відповідних указах на сайті президента, опублікованих у вівторок, 26 березня.
Данілов був тринадцятим секретарем РНБО України і обіймав цю посаду з 3 жовтня 2019 року.
Литвиненко очолив Службу зовнішньої розвідки з 23 липня 2021 року. До цього, з 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року, був заступником секретаря РНБО.
Сам Данілов поки не коментував своє звільнення.
За матеріалами:
НВ
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