Зеленський звільнив Данілова і призначив нового секретаря РНБО — Finance.ua

Зеленський звільнив Данілова і призначив нового секретаря РНБО
Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на його місце голову Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Олександра Литвиненка.
Про це йдеться у відповідних указах на сайті президента, опублікованих у вівторок, 26 березня.
Данілов був тринадцятим секретарем РНБО України і обіймав цю посаду з 3 жовтня 2019 року.
Литвиненко очолив Службу зовнішньої розвідки з 23 липня 2021 року. До цього, з 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року, був заступником секретаря РНБО.
Сам Данілов поки не коментував своє звільнення.
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