Стивідор, тигляр, дизайнер одягу для тварин: добірка неординарних вакансій березня — Finance.ua

Стивідор, тигляр, дизайнер одягу для тварин: добірка неординарних вакансій березня Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

Стивідор, тигляр, дизайнер одягу для тварин: добірка неординарних вакансій березня

Фахівці robota.ua підготували добірку неординарних вакансій березня. Знайомтеся з пропозиціями від роботодавців та дізнавайтеся, чим займається тигляр, стивідор, зооняня, шоколадник та сканувальник. Поспішайте відгукнутися, адже вакансії швидко закриваються.

Стивідор у KERNEL

📍Чорноморськ

Лідер українського агросектора шукає в команду працівника. Якщо ви вмієте: готувати і організовувати безпечну роботу суден на причалах; підтримувати ділові відносини з представниками адміністрації суден та сюрвеєрськими компаніями; відслідковувати вантажний план — відгукуйтеся на вакансію. Анонсується розвіз працівників з/до м. Одеса.

Кондитер, цукерник, шоколадник у «Рошен Ексклюзив»

📍Київ

Майбутній працівник буде: знімати шоколад з транспортера, укладати шоколад у тару; займатися підготовкою шоколадної маси для формування шоколаду вручну; малювати шоколадом; заливати шоколадну масу у фігурні або прості форми; вибивати шоколад з форм після охолодження; склеювати фігурний шоколад.

Артист чоловічого хору у «Дударик»

📍Львів

Національна хорова капела проводить конкурс на заміщення посад артист хору 2 категорії (1 тенор, 2 баритон), та артист вищої категорії (1 тенор або контральто). Скористайтеся шансом проявити себе.

Сканувальник/архіваріус у Fondy

📍Київ

Фінтех-компанія у пошуку спеціаліста, який буде: перевіряти наявність документів, сканувати і забезпечувати їх подальше зберігання в базі даних; реєструвати вхідну та вихідну кореспонденцію компанії; отримувати та відправляти поштову кореспонденцію, взаємодіяти з кур'єрськими службами.

Стартер-фінішер інженерно-аеродромного забезпечення у Військову частину А2602

📍Львів

Серед обов’язків: забезпечення старту та посадки літаків на аеродромі; виконання технічних робіт з підготовки аеродрому до зльотів та прильотів; контроль за роботою авіаційних команд у процесі старту та посадки; ведення документації з обліку стану аеродрому.

Дизайнер одягу для тварин у «Сузір'я»

📍Харків

Національна компанія з виробництва зоотоварів запрошує до своєї команди. Основні завдання: розробка та замальовування ескізів моделей виробів з використанням систем автоматизованого проєктування; підбір асортименту матеріалів та фурнітури для виготовлення зразків нової колекції; промальовування експериментальних зразків (однієї моделі не більше 3-х зразків) для затвердження на художній раді; підготовка та представлення нових сезонних моделей на художній раді для відбору зразка-еталону.

Тигляр в «Інтегра-Груп»

📍Одеса

На роботу запрошують тигляра на ділянку висікання та тиснення. Розглядають кандидатів без досвіду роботи, але зі схожими навичками різання матеріалів.

Що входить в обов’язки: висікання виробів із паперу, палітурного картону, поролону, ізолону тощо; тиснення фольгою на паперових, картонних заготовках; робота зі штанцформами; налаштування, переналаштування та догляд за ввіреним обладнанням; виконання плану завдання на день та правил компанії.

Шліфувальник деталей для взуття у Vashe Zdorovia Trading

📍Київ

Національний дистриб’ютор ортопедичних виробів, засобів реабілітації, товарів для здоров’я та медичної техніки відкриває вакансію. Що доведеться робити майбутньому працівнику: шліфувати частини взуття (устілки) на шліфувальній машині; дотримуватися стандартів і правил виробництва щодо якості та ритму виготовлення продукції.

Зооняня у Dog Care

📍Івано-Франківськ

Компанія, яка спеціалізується на наданні догляду та послуг для домашніх тварин, оголошує про відкриття вакансії. Обов’язки: подання їжі та води тваринам відповідно до розкладу годування; прогулянки з собаками; догляд за чистотою та комфортом тварин; взаємодія з власниками та забезпечення звітності про стан тварин.

Розмалювальник по склу

📍Львів

Завдання, які чекають на майбутнього працівника: художнє оформлення (нанесення малюнка) на ялинкові іграшки (кульки), розмальовування ялинкових прикрас пензлем ручним способом. Серед вимог: розвинена фантазія, художній смак, навички малювання (обов'язково), зосередженість; добрий зір. Роботодавець анонсує індивідуальне навчання безпосередньо на виробництві.

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