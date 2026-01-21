День фінансів: бронювання енергетиків та комунальників і запас готівки на час блекаутів Сьогодні 17:45

Середа, 21 січня. Сьогодні уряд ухвалив рішення про бронювання всього персоналу енергетичних компаній та комунальних підприємств і виділив 2,56 млрд грн на генератори для регіонів. А в Центрі стратегічних комунікацій розповіли, скільки готівки треба мати про всяк випадок під час блекаутів.

Бронювання енергетиків та комунальників

Президент України Володимир Зеленський заявив , що для працівників енергетичних компаній та комунальних підприємств, залучених до ліквідації наслідків російських ударів, ухвалено рішення про бронювання всього персоналу. За його словами, станом на ранок у Києві близько 4 тис. будинків залишалося без теплопостачання, майже 60% столиці — без електроенергії.

Зі свого боку Кабінет Міністрів виділив 2,56 млрд грн з резервного фонду державного бюджету на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації для виробництва теплової та електричної енергії в регіонах, де потреба є найбільшою.

Крім того, уряд готує резервне живлення для виробників продуктів через ризики блекауту.

Запас готівки на час блекаутів

У Центрі стратегічних комунікацій розповіли , скільки готівки треба мати про всяк випадок під час блекаутів. Через відключення електроенергії частина банкоматів може не працювати, а в тих, що залишаються доступними, гроші швидко закінчуються через підвищений попит.

Експерти радять розраховувати суму так, щоб її вистачило на всі базові витрати щонайменше на 7−14 днів. Йдеться про гроші на їжу, воду, ліки, пальне та інші першочергові потреби.

Експорт та імпорт України

У 2025 році Україна демонструвала неоднозначну динаміку зовнішньої торгівлі: обсяги експорту продукції АПК скорочувалися, тоді як постачання товарів машинобудування, металургії та легкої промисловості зростали. Водночас імпорт випереджав експорт, що призводило до подальшого збільшення від’ємного торгівельного сальдо.

Чому так трапилося — розповідаємо в новій статті 👉 Експорт та імпорт України: що змінив 2025 рік. 2025 рік для експортно-імпортних операцій України став роком боротьби та певної адаптації логістики.

Угода на $800 млрд

Підписання масштабної угоди про «процвітання» та повоєнне відновлення України вартістю близько $800 млрд, яке планувалося під час участі президента США Дональда Трампа у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, не відбулося.

За інформацією видання Axios, заяви Трампа щодо Гренландії суттєво змінили порядок денний форуму й змусили європейських лідерів зосередитися саме на цьому питанні, відсунувши тему України на другий план.

Водночас, за словами віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки, США та Україна на робочому рівні досягли угоди щодо політичного документа «плану процвітання» України.

За даними New York Times, S&P 500 обвалився найбільше з жовтня на тлі заяв Трампа про Гренландію.

Перевірки отримувачів субсидій

У 2026 році громадяни України, які отримують державні субсидії або пільги, можуть потрапити під перевірку з боку Пенсійного фонду України. Таким чином фонд хоче упевнитися, що родина дійсно відповідає критеріям для отримання допомоги. Моніторинг може торкнутися , зокрема:

щомісячних виплат громадянам, які доглядають за особами з інвалідністю першої або другої групи через психічні хвороби;

державної допомоги самотнім матерям та малозабезпеченим сім’ям для перевірки, що житло не здається в оренду.

Новий механізм реєстрації непублічних випусків акцій

В Україні процедура реєстрації непублічних випусків акцій залишається складною та витратною. Для малих і середніх компаній, а також бізнесу на ранніх етапах розвитку вона часто стає суттєвою перешкодою для залучення капіталу. Тому НКЦПФР пропонує запровадити цифровий механізм реєстрації непублічних випусків акцій. За посиланням розповідаємо, як працюватиме новий механізм.

Податок на дорогі авто

Як свідчить статистика ДПС, за підсумками 2025 року надходження від транспортного податку до місцевих бюджетів склали 249,8 млн грн. Це на 13,7%, або майже на 30 млн грн більше, ніж у 2024 році. Лідери зі сплати транспортного податку у 2025 році — Київ та Дніпропетровська область.

Відмітимо, що в Польщі хочуть, щоб транспортні засоби, зареєстровані за межами Європейського Союзу, зокрема в Україні, проходили обов’язкові технічні огляди . Передбачається, що обов’язкові техогляди стосуватимуться власників автомобілів, які планують тривале перебування в Польщі.

А продовжуючи тему податків додамо, що в 2025 році працівники ІТ збільшили сплату податків до зведеного бюджету України на 34% порівняно з попереднім роком. Загалом — 43,4 млрд грн. Резиденти режиму Дія. City у 2025 році сплатили до бюджету 33,5 млрд грн податків. Це майже вдвічі більше, ніж у 2024 році.

Гарантування депозитів юридичних осіб

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує розширити систему гарантій і на депозити юридичних осіб. Максимальна гарантована сума становитиме 100 тис. євро. Водночас відповідний законопроєкт ще не підготовлений.

Ціни на оренду в Києві

За даними ЛУН, станом на 20 січня 2026 року в Києві найдорожча оренда 1-кімн. квартири в Печерському та Шевченківському районах — 34 тис. грн та 23 тис. грн відповідно. Найдешевше квартири можна знайти в Деснянському районі — за 9 800 грн.

