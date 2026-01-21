S&P 500 обвалився найбільше з жовтня на тлі заяв Трампа про Гренландію Сьогодні 10:32 — Фондовий ринок

Фондовий індекс S&P 500 у вівторок зазнав найбільшого падіння з жовтня через загострення протистояння президента США Дональда Трампа з європейськими лідерами щодо майбутнього Гренландії.

Про це пише New York Times.

Падіння американських ринків і зростання волатильності

У вівторок у США індекс S&P 500 знизився більш ніж на 2%. Це найгірша сесія з жовтня. Причиною стала заява Трампа про можливе запровадження вищих мит проти європейських союзників у разі, якщо вони не підтримають плани США щодо контролю над Гренландією.

Індекс волатильності VIX, відомий як «індекс страху» Волл-стріт, підскочив до найвищого рівня з листопада.

Негативний ефект для інших валютних ринків

Падіння індексу в США швидко поширилося на азійські біржі в середу вранці:

індекс Taiex у Тайвані знизився більш ніж на 1%;

Nikkei 225 у Японії втратив 0,5%.

Долар США ослаб проти японської єни та південнокорейської вони. Ф’ючерси також сигналізують про зниження котирувань на європейських фондових ринках на початку торгів.

На відміну від типових геополітичних криз, коли інвестори шукають захисту в доларі та держоблігаціях США, цього разу ситуація була іншою. У вівторок одночасно впали:

курс долара США;

ціни на американські державні облігації;

фондові індекси.

Це свідчить про формування так званої стратегії «sell America», коли інвестори скорочують вкладення в усі американські активи.

Індекс долара США знизився на 0,8%, ослабнувши щодо євро, британського фунта та норвезької крони.

На тлі зростання невизначеності інвестори переорієнтовуються на традиційні «тихі гавані»:

швейцарський франк подорожчав майже на 1% до долара;

золото зросло в ціні на 1,8%;

нафта також подорожчала.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США зросла, що означає падіння їхньої ціни. Цей показник є ключовим орієнтиром для процентних ставок у світовій економіці.

