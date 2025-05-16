День фінансів: базова соціальна допомога, поділ України на макрорегіони, реформи в соціальній сфері — Finance.ua

День фінансів: базова соціальна допомога, поділ України на макрорегіони, реформи в соціальній сфері Сьогодні 17:45

П’ятниця, 16 травня. Для чого Україну хочуть поділити на 9 статистичних макрорегіонів та хто зможе отримати по 4500 гривень з липня.

Обмінний курс і міжнародні резерви

Як сказано в звіті Інституту економічних досліджень, період без суттєвого знецінення гривні сприяв зниженню попиту на готівкову валюту. Водночас у квітні міжнародні резерви НБУ зросли до 46,7 млрд дол. з 42,7 млрд дол. у березні. Це відображає одночасне надходження коштів від донорів на загальну суму 6,2 млрд дол. включно з коштами від ЄС у 4,9 млрд дол. (в еквіваленті) за Ukraine Facility та ERA.

Базова соціальна допомога

З 1 липня 2025 року в Україні держава запускає новий механізм базової соціальної допомоги. Це новий вид допомоги, який об’єднує кілька соціальних виплат в одну. Сума базової допомоги — 4500 гривень, але в залежності від складу сім’ї та конкретної ситуації може бути вищою.

Розрахунок стажу для пенсій

Кабінет міністрів затвердив низку документів щодо визначення стажу роботи на території республік СРСР до 1992 року для призначення пенсій. Пенсійному фонду доручили забезпечити перегляд рішень, прийнятих з 2024 року стосовно осіб, які працювали до 1 січня 1992.

9 статистичних макрорегіонів

До кінця 2025 року Україна надасть європейським партнерам відкориговану пропозицію щодо статистичних макрорегіонів. Для цього влада конструктивно взаємодіє із Держстатом. Йдеться про номенклатуру територіальних одиниць для статистики, яку використовують у європейських країнах для збору, складання та розповсюдження гармонізованої регіональної статистики.

Реформи в соціальній сфері

Кабінет міністрів підтримує великі реформи в соціальній сфері. Одним з напрямків буде зміна підходів до прожиткового мінімуму.

📢 «Ми отримали пакет законів. Ґрунтовні зміни, ми їх вивчаємо, буквально вчора з ними ознайомлювався, обговорюємо. На цю реформу треба йти», — заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи про законопроєкти депутатів, які передбачають підвищення прожиткового мінімуму, який уряд заморозив на три роки.

Мобілізація утримує ринок праці

За даними KSE, єдиний сектор, де наразі відбувається зростання зайнятості — державне управління та оборона. Кількість працівників у ньому досягла 2,6 млн. Що становить 23,8% зайнятого населення і пояснюється масштабною мобілізацією до Збройних сил. В інших секторах економіки зайнятість скорочується.

За даними Держслужби зайнятості, 6127 іноземців оформили дозвіл на роботу в Україні в 2024 році. У 2021-му було оформлено 21 786 дозволів.

Нові рейси Wizz Air

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про збільшення кількості рейсів в аеропорти Румунії. Так, із жовтня 2025 року відкриються нові маршрути з міст Брашов і Тімішоара. Румунські аеропорти залишаються зручним варіантом для подорожей українців на тлі закритого повітряного простору України.

✈️ Якщо ви шукаєте менш відомі, але привабливі туристичні напрямки в Європі для літньої відпустки без натовпів і за невеликі гроші — у новому матеріалі Finance.ua пропонує розглянути три чудових варіанти:

Відстрочка від мобілізації у Резерв+

У Резерв+ додали дві нові відстрочки — для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік — військові та мають дитину до 18 років. Також на фінальній стадії поява в Резерв+ двох сервісів.

Нагадаємо, що військовозобов’язаним громадянам, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, необхідно повторно пройти ВЛК до 5 червня поточного року.

$770 млн за зброю, яку так і не доставили

Як повідомляє агентство Financial Times, за три роки повномасштабної війни Україна заплатила $770 млн авансом іноземним брокерам за зброю, що так і не була доставлена.

Наразі Польща планує передати Україні новий пакет військової допомоги орієнтовною вартістю €200 млн упродовж найближчих місяців.

Водночас Шмигаль заявив, що Україна знову може змінити державний бюджет через збільшення видатків на війну.

«Перехідний період» торгівлі між Україною та ЄС

За словами Данила Гетманцева, нові умови торгівлі після завершення «економічного безвізу» можуть коштувати Україні 3,5 млрд євро у річному вимірі. Це доволі відчутний удар — у 2025 році весь місячний товарний експорт становить у середньому 2,9 млрд євро, і компенсувати такі втрати аграрного експорту на інших ринках практично нереально.

Купівля житла за сертифікатом єВідновлення

У Верховній Раді обговорюють можливість розширення функцій житлового сертифіката єВідновлення, який можна буде використовувати не лише для прямої компенсації. Зокрема, йдеться про можливість використання сертифіката для погашення кредиту, або купівлі земельної ділянки. Крім цього, пропонується, щоб громадяни України, які купують житло за кошти єВідновлення, не сплачували збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Крім того, уряд буде компенсувати організаціям, установам кошти за спожиті житлово-комунальні послуги під час тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

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