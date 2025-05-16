Україну можуть поділити на 9 статистичних макрорегіонів (мапа) — Finance.ua
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Україну можуть поділити на 9 статистичних макрорегіонів (мапа)

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Україну можуть поділити на 9 статистичних макрорегіонів (мапа)
Україну можуть поділити на 9 статистичних макрорегіонів (мапа)
До кінця 2025 року Україна надасть європейським партнерам відкориговану пропозицію щодо статистичних макрорегіонів (NUTS-1). Для цього влада конструктивно взаємодіє із Держстатом.
Про це повідомив голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін.
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Йдеться про номенклатуру територіальних одиниць для статистики (NUTS), яку використовують у європейських країнах для збору, складання та розповсюдження гармонізованої регіональної статистики.
Тобто на адміністративний поділ, органи місцевого самоврядування, місцеві ради це жодним чином не вплине.

На які статистичні регіони пропонують поділити Україну

  • Макрорегіон 1: Сумська область, Харківська область, Чернігівська область.
  • Макрорегіон 2: Донецька область, Луганська область.
  • Макрорегіон 3: Дніпропетровська область, Запорізька область.
  • Макрорегіон 4: Миколаївська область, Одеська область, Херсонська область, Крим.
  • Макрорегіон 5: Вінницька область, Тернопільська область, Хмельницька область.
  • Макрорегіон 6: Київська область та місто Київ.
  • Макрорегіон 7: Закарпатська область, Івано-Франківська область, Львівська область, Чернівецька область.
  • Макрорегіон 8: Волинська область, Рівненська область, Житомирська область.
  • Макрорегіон 9: Полтавська область, Кіровоградська область, Черкаська область.
Джерело: тг-канал «Андрій Смолій»
Джерело: тг-канал «Андрій Смолій», t.me
«Одразу наголошу кілька важливих речей. Це не перекреслює роботу Міністерства розвитку громад та територій України та експертів щодо безпекових макрорегіонів, як основи державної регіональної політики. Дуже чекаємо на появу постанови. Ми розглядаємо можливість утворення на цьому рівні проектних офісів для роботи з європейськими програмами. Це може бути або заміщення, або реформування агенцій регіонального розвитку», — написав Безгін.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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