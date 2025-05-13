Індекс цифрової трансформації: які регіони показали найвищий результат — Finance.ua

Індекс цифрової трансформації: які регіони показали найвищий результат Сьогодні 21:10

Індекс цифрової трансформації: які регіони показали найвищий результат

Міністерство цифрової трансформації оприлюднило результати Індексу цифрової трансформації регіонів та громад України за І квартал 2025 року.

За результатами вимірювання середній показник Індексу становить 30 балів зі 100 можливих. Серед лідерів — Дніпропетровська (43 бали), Львівська (43 бали) та Тернопільська області (42 бали).

Найвищі результати регіони продемонстрували в напрямках цифровізації публічних послуг, цифрової інфраструктури та цифрових навичок. Водночас саме цифровізація територіальних громад і цифрова економіка залишаються слабшими місцями на регіональному рівні.

Інфографіка: Мінцифри

Щодо громад, середній Індекс цифрової трансформації — 16 балів зі 100 можливих. Найвищі результати у Криворізькій (62,97), Вінницькій (62,75), Тернопільській (60,35), Львівській (55,61) та Харківській (54,57) громадах. Громади досягли найкращих результатів у цифровізації публічних послуг і розвитку цифрових навичок, однак цифрова інфраструктура та економіка залишаються найслабшими напрямами.

Інфографіка: Мінцифри

Серед головних результатів громад за І квартал:

85 громад мають індустріальні парки;

у 43% ІТ-підприємствах керівниці — жінки;

у середньому по Україні громади оцифрували свої послуги для бізнесу на рівні 10%;

80 000 лікарів, 240 000 вчителів шкіл і 88 000 працівників ОМС пройшли Цифрограми;

майже 12 000 населених пунктів під’єднано до опто-волоконних мереж, а 23 000 населених пунктів забезпечено мобільним звʼязком 4G;

166 громад мають інтегровану систему відеоспостереження;

3 300 садочків упровадили електронну чергу із зарахування дитини до закладу;

1 280 лікарень впровадили онлайн-запис до лікаря.

Інфографіка: Мінцифри

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