Курс гривні в Україні стабільний, а резерви зростають, — звіт ІЕД Сьогодні 17:03 — Казна та Політика

Курс гривні в Україні стабільний, а резерви зростають, — звіт ІЕД

У травні гривня залишалась стабільною до долара на фоні зниження попиту на готівкову валюту.

Про це йдеться у травневому звіті «Місячний Економічний Моніторинг України» від Інституту економічних досліджень (ІЕД).

Обмінний курс

Гривня залишалась загалом стабільною до долара США в останні тижні, а курс коливався у проміжку в 41,2−41,7 грн за долар.

Фахівці ІЕД зазначають, що тривалий період без суттєвого знецінення гривні сприяв зниженню попиту на готівкову валюту. За останні тижні попит був близьким до пропозиції.

Зниження імпорту у квітні також сприяло зниженню попиту на безготівкову іноземну валюту. Інтервенції НБУ за чотири тижні, що закінчуються 18 травня, склали орієнтовно 2,4 млрд дол.

Водночас у квітні міжнародні резерви НБУ зросли до 46,7 млрд дол. з 42,7 млрд дол. у березні. Це відображає одночасне надходження коштів від донорів на загальну суму 6,2 млрд дол. включно з коштами від ЄС у 4,9 млрд дол. (в еквіваленті) за Ukraine Facility та ERA.

«Як і раніше, кошти від Великобританії за ERA на купівлю зброї не зараховуються до резервів через їх цільове призначення. При цьому уряд витратив 301 млн дол. на обслуговування зовнішнього боргу та витратив 103 млн. дол. у чистому вигляді на погашення валютних ОВДП та відсотки за ними», — фіксують в ІЕД.

НБУ у квітні витратив 2,2 млрд дол. на інтервенції.

Монетарна політика

Протокол квітневого засідання з монетарної політики вказує на те, що рішення про збереження облікової ставки було одноголосним.

Учасники дискусії відзначили як ознаки зниження інфляційного тиску у показниках місячної інфляції, так і збереження високого рівня інфляції та високі ризики для інфляції.

«Також можна погодитись із думкою одного із учасників дискусії, що збереження облікової ставки на високому рівні доцільне для підтримки міжнародних резервів в умовах невизначеності щодо зовнішнього фінансування у 2026−2027 роках», — кажуть в ІЕД.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, правління Національного банку 17 квітня ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15,5%. Зазначається, що це рішення сприятиме підтриманню стійкості валютного ринку, збереженню контролю над інфляційними очікуваннями та поступовому сповільненню інфляції до цілі 5% на горизонті політики;

Нацбанк опитав фінансових аналітиків, банкірів, населення і бізнес, попросивши їх надати прогнози щодо зростання курсу долара протягом найближчого року. Регулятор зазначає, що прогнози стають більш оптимістичними.

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