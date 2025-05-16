Скільки іноземців працює в Україні під час війни — Finance.ua

Скільки іноземців працює в Україні під час війни
Утричі менше іноземців та людей без громадянства оформили дозвіл на роботу в Україні після початку великої війни — 6279 у 2022 році порівняно з 21 786 у 2021-му. Водночас минулоріч кількість іноземців зросла порівняно з 2023-м — на майже 1,6 тис, пише thepage.
Про це повідомили у Державній службі зайнятості на запит the page.
Кількість іноземців, які оформили дозвіл на роботу в Україні, скоротилася втричі з «довоєнних» часів:
- у 2021-му оформлено 21 786 дозволів;
- у 2022-му — 6279;
- у 2023-му — 4530;
- у 2024-му — 6127;
- за перший квартал 2025-го — 1728.
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Кількість роботодавців, які подали заяви на видачу дозволу для іноземців, продовження дії або внесення змін до нього, також скоротилася у шість разів:
- у 2021-му — 19 585;
- у 2022-му — 3288;
- у 2023-му — 3071;
- у 2024-му — 2773;
- за перший квартал 2025-го — 953.
Нагадаємо, директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова сказала у лютому, що навіть повернення всіх українських біженців не змінить тенденцію до депопуляції країни. Єдиний спосіб збільшити кількість населення — це відкрити кордони для мігрантів.
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