Скільки іноземців працює в Україні під час війни — Finance.ua

Скільки іноземців працює в Україні під час війни Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Скільки іноземців працює в Україні під час війни

Утричі менше іноземців та людей без громадянства оформили дозвіл на роботу в Україні після початку великої війни — 6279 у 2022 році порівняно з 21 786 у 2021-му. Водночас минулоріч кількість іноземців зросла порівняно з 2023-м — на майже 1,6 тис, пише thepage.

Про це повідомили у Державній службі зайнятості на запит the page

Кількість іноземців, які оформили дозвіл на роботу в Україні, скоротилася втричі з «довоєнних» часів:

у 2021-му оформлено 21 786 дозволів;

у 2022-му — 6279;

у 2023-му — 4530;

у 2024-му — 6127;

за перший квартал 2025-го — 1728.

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Кількість роботодавців, які подали заяви на видачу дозволу для іноземців, продовження дії або внесення змін до нього, також скоротилася у шість разів:

у 2021-му — 19 585;

у 2022-му — 3288;

у 2023-му — 3071;

у 2024-му — 2773;

за перший квартал 2025-го — 953.

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Нагадаємо, директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова сказала у лютому, що навіть повернення всіх українських біженців не змінить тенденцію до депопуляції країни. Єдиний спосіб збільшити кількість населення — це відкрити кордони для мігрантів.

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