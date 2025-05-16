Мобілізація утримує ринок праці: майже чверть зайнятих працюють у держуправлінні та обороні — Finance.ua

Мобілізація утримує ринок праці: майже чверть зайнятих працюють у держуправлінні та обороні Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Мобілізація утримує ринок праці: майже чверть зайнятих працюють у держуправлінні та обороні

В Україні єдиний сектор економіки, де наразі відбувається зростання зайнятості — державне управління та оборона. В інших секторах зайнятість скорочується.

Про це йдеться в дослідженні Київської школи економіки (KSE).

Зазначається, що 63% підприємств у 2024 році повідомили про труднощі з підбором персоналу. Переважно — кваліфікованої робочої сили.

«Єдиний сектор, де наразі відбувається зростання зайнятості — державне управління та оборона. Кількість працівників у ньому досягла 2,6 млн. Що становить 23,8% зайнятого населення і пояснюється масштабною мобілізацією до Збройних сил», — сказано в дослідження.

В інших секторах економіки зайнятість скорочується:

найшвидше — у промислових галузях (гірничодобувна та переробна) — на 37%;

повільніше — у соціальній сфері (освіта, охорона здоров’я) — 11%.

«Це однаково свідчить про критичне падіння загальної економічної продуктивності. Саме ситуація на ринку праці викликає значне занепокоєння і вимагає перегляду підходів до післявоєнного відновлення», — додають автори дослідження.

Читайте також Кого шукають найбільше: роботодавці назвали найзатребуваніші професії в Україні у 2025 році

Також у дослідженні вказано, що лише 7% безробітних ВПО звернулися до центрів зайнятості у 2024 році,.

Внаслідок війни також зростає частка людей з інвалідністю, ~40% з яких не потребують спеціальної адаптації робочого місця, оскільки мають 3 групу інвалідності. Сьогодні ~16% людей з інвалідністю працездатного віку залучені до ринку праці. Та лише ~16% вакансій адаптовані чи маркуються, як доступні для цієї категорії.

Довідка Finance.ua:

за даними Національного банку, бізнес активно шукає нових працівників і відкриває нові вакансії. Дефіцит кадрів спонукає підприємства підвищувати зарплати, бо конкуренція за кваліфікованих робітників доволі жорстка. У 2024 році реальні зарплати (тобто вже за вирахуванням минулорічної інфляції) зросли більш ніж на 15%, але і в цьому році підвищення окладів триває;

за даними Work.ua, у квітні на українському ринку праці вперше за пʼять місяців зʼявилося 102 814 пропозицій роботи, що на 4% більше, ніж у березні. Роботодавці готові працювати з новачками.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.