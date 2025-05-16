Мобілізація утримує ринок праці: майже чверть зайнятих працюють у держуправлінні та обороні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мобілізація утримує ринок праці: майже чверть зайнятих працюють у держуправлінні та обороні

Особисті фінанси
51
Мобілізація утримує ринок праці: майже чверть зайнятих працюють у держуправлінні та обороні
Мобілізація утримує ринок праці: майже чверть зайнятих працюють у держуправлінні та обороні
В Україні єдиний сектор економіки, де наразі відбувається зростання зайнятості — державне управління та оборона. В інших секторах зайнятість скорочується.
Про це йдеться в дослідженні Київської школи економіки (KSE).
Зазначається, що 63% підприємств у 2024 році повідомили про труднощі з підбором персоналу. Переважно — кваліфікованої робочої сили.
«Єдиний сектор, де наразі відбувається зростання зайнятості — державне управління та оборона. Кількість працівників у ньому досягла 2,6 млн. Що становить 23,8% зайнятого населення і пояснюється масштабною мобілізацією до Збройних сил», — сказано в дослідження.
В інших секторах економіки зайнятість скорочується:
  • найшвидше — у промислових галузях (гірничодобувна та переробна) — на 37%;
  • повільніше — у соціальній сфері (освіта, охорона здоров’я) — 11%.
«Це однаково свідчить про критичне падіння загальної економічної продуктивності. Саме ситуація на ринку праці викликає значне занепокоєння і вимагає перегляду підходів до післявоєнного відновлення», — додають автори дослідження.
Читайте також
Також у дослідженні вказано, що лише 7% безробітних ВПО звернулися до центрів зайнятості у 2024 році,.
Внаслідок війни також зростає частка людей з інвалідністю, ~40% з яких не потребують спеціальної адаптації робочого місця, оскільки мають 3 групу інвалідності. Сьогодні ~16% людей з інвалідністю працездатного віку залучені до ринку праці. Та лише ~16% вакансій адаптовані чи маркуються, як доступні для цієї категорії.

Довідка Finance.ua:

  • за даними Національного банку, бізнес активно шукає нових працівників і відкриває нові вакансії. Дефіцит кадрів спонукає підприємства підвищувати зарплати, бо конкуренція за кваліфікованих робітників доволі жорстка. У 2024 році реальні зарплати (тобто вже за вирахуванням минулорічної інфляції) зросли більш ніж на 15%, але і в цьому році підвищення окладів триває;
  • за даними Work.ua, у квітні на українському ринку праці вперше за пʼять місяців зʼявилося 102 814 пропозицій роботи, що на 4% більше, ніж у березні. Роботодавці готові працювати з новачками.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems