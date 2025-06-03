День фінансів: банк фінансової інклюзії, відповідальність за обхід санкцій, обмеженнями для посилок з післяплатою — Finance.ua

День фінансів: банк фінансової інклюзії, відповідальність за обхід санкцій, обмеженнями для посилок з післяплатою Сьогодні 17:45

Вівторок, 3 червня. Парламент ухвалив низку важливих законопроєктів, а президент Зеленський попередив про дефіцит газу через російські атаки.

Банк фінансової інклюзії

Верховна Рада Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт, який створює законодавчу основу для розвитку фінансової інклюзії в Україні. Банки фінансової інклюзії допоможуть розширити доступ до фінансових послуг у важкодоступних, малонаселених районах і на територіях, які найбільше постраждали від війни.

Відповідальність за обхід санкцій

Рада підтримала законопроєкт, що встановлює кримінальну відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій. Порушників пропонують карати штрафами від 425 тис. до 2,04 млн грн або позбавленням волі на строк 2−10 років.

Інститут Військового омбудсмана

Депутати ухвалили у першому читанні законопроєкт про запровадження інституту Військового омбудсмана. Законопроєкт передбачає створення незалежного органу, який опікуватиметься захистом прав і свобод військовослужбовців. Його завдання — забезпечити ефективний механізм реагування на порушення прав захисників, підвищити довіру до командування та держави.

Продаж частки monobank

Засновник і власник групи ТАС Сергій Тігіпко продовжує вкладати кошти у monobank. За словами бізнесмена, проєкт зростає швидкими темпами, тому потребує регулярної фінансової підтримки. У нинішніх умовах Тігіпко розглядає можливість продати лише незначну частку — до 10%, і лише у випадку, якщо знайдеться «дуже потужний» інвестор.

Дефіцит газу через російські атаки

Президент Володимир Зеленський попередив , що через російські атаки на газову інфраструктуру цієї зими Україна може зіткнутися з нестачею природного газу. За його словами, внаслідок масованих обстрілів постраждали як газосховища, так і об’єкти видобутку.

Обмеженнями для посилок з післяплатою

У соцмережах та ЗМІ останнім часом з’являється інформація про нібито обмеження на відправлення посилок із післяплатою через «Нову пошту». У компанії заявили, що не вводять жодних обмежень на кількість відправлень або отриманих посилок. Водночас, через посилення контролю з боку держави над підприємницькою діяльністю, компанія змушена запроваджувати нові правила

Бронювання працівників без військових документів

Депутати зареєстрували проєкт закону, яким пропонують дозволяти брати на роботу та бронювати на 45 днів чоловіків, які порушили правила мобілізації. За цей час працівник має привести свої документи у відповідність до законодавства. Якщо він цього не зробить, роботодавець матиме право звільнити його.

Податки за розкішні авто

У 2025 році власники розкішних авто сплатили понад 87 млн грн транспортного податку. Це на 12%, або на 9,2 млн грн більше відповідного показника минулого року. Найбільші суми надійшли від автовласників Києва — 26,5 млн грн, Дніпропетровщини — 8 млн грн та Одещини — 7,6 млн грн.

👛 Податок на авто — поширена практика у світі. А от що відомо про податки на церкву? Церковний податок є важливим джерелом фінансування релігійних організацій у низці європейських країн, зокрема в Німеччині. Finance.ua розглянув, які країни мають подібні системи, а також яка ситуація з церковним податком в Україні:

Місія Світового банку в Україні

У Києві розпочала роботу місія Світового банку. Візит триватиме до 6 червня. Серед тем, які обговорювались у перший день роботи місії, — реформи в соціальній сфері. У межах угоди Україна планує залучити щонайменше $1 мільярд у 2025 році від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

За даними KSE Institute, видатки на безпеку в Україні значно випереджають зростання всіх інших видатків. Так, за І квартал 2025 року на потреби, повʼязані з безпекою та обороною, спрямували $20,8 млрд, з яких $16,4 млрд — використало Міністерство оборони України.

Безкоштовне навчання для ветеранів

У Львівській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях ветерани та їхні родичі можуть пройти безкоштовне навчання й здобути одну з 20 нових професій. Окрім курсів професійної підготовки чи перепідготовки, учасники проєкту зможуть опанувати техніки підтримання психологічної стійкості та взаємодії у робочому середовищі.

Вакансії з високою зарплатою

Експерти порталу Work.ua підготували добірку актуальних вакансій для тих, хто хоче отримати роботу і безплатне житло.

Відмітимо, що десять областей України, на які припадає 95% активних бойових дій, зазнали найбільших наслідків повномасштабного вторгнення. У цих регіонах рівень безробіття у п’ять разів перевищив середній по країні.

Водночас за даними YouControl, середня зарплата народних обранців у 2024 році за рік зросла на 13%, сягнувши показника 747 тис. грн.

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