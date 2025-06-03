Скільки заробили нардепи в Україні за 2024 рік — Finance.ua

Скільки заробили нардепи в Україні за 2024 рік Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

Скільки заробили нардепи в Україні за 2024 рік

За 2024 рік 387 народних депутатів задекларували 7,1 млрд грн — це майже в 2 рази більше, ніж вони отримали у 2023 році. А середня зарплата народних обранців у 2024 році зросла на 13%.

Про це свідчить аналіз декларацій нардепів компанією YouControl

Аналіз показав, що 268 парламентарів отримали більші доходи, ніж у 2023 році — у середньому на 28%.

Середня зарплата народних обранців у 2024 році за рік зросла на 13%, сягнувши показника 747 тис. грн. Цікаво, що у 43 депутатів дохід складався виключно із зарплати.

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«Найбільшу зарплату у 2024 році у 1,6 млн грн задекларував член фракції „Слуга Народу“ Анатолій Остапенко. Його зарплата зросла більш ніж вдвічі в порівнянні з 2023 роком», — йдеться у дослідженні.

Загалом же нардепи за 2024 рік мали грошових активів на 14,8 млрд грн (+3 млрд грн до попереднього року).

Нардепи яких партій мають найбільше коштів

«Європейська Солідарність» — 5,6 млрд грн, що є найбільшою сукупною сумою активів серед усіх фракцій і груп (з цієї суми грошові активи Петра Порошенка становлять 5,4 млрд грн);

Фракція «Слуга народу» — 2,15 млрд грн (Олександр Сова — 245,1 млн грн та Олег Семінський — 162,4 млн грн;

група «Відновлення України» — майже 2 млрд грн (більше половини — кошти Вадима Столара);

група «Платформа за життя та мир» - 1,6 млрд грн (Григорій Суркіс — 631,7 млн грн та Віталій Борт — 397,2 млн грн);

група «Партія «За майбутнє» — 1,2 млрд грн (Степан Івахів — 650,9 млн грн та Олександр Герега — 269,8 млн грн).

Найменше грошових активів — 124 млн грн — задекларували члени фракції «Голос».

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