Президент попередив про ймовірний дефіцит газу в Україні через російські атаки — Finance.ua

Президент попередив про ймовірний дефіцит газу в Україні через російські атаки Сьогодні 12:02 — Енергетика

Президент попередив про ймовірний дефіцит газу в Україні через російські атаки

Президент Володимир Зеленський попередив, що через російські атаки на газову інфраструктуру цієї зими Україна може зіткнутися з нестачею природного газу.

Про це він заявив під час брифінгу 2 червня.

Зеленський повідомив, що внаслідок масованих обстрілів постраждали як газосховища, так і об’єкти видобутку. Це може спричинити дефіцит блакитного палива в опалювальний сезон. Він наголосив, що йдеться про достатньо велику суму. Однак вже вдалося знайти частину необхідного ресурсу.

Так, Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре щодо можливого постачання газу на суму 1 мільярд євро.

«Ми домовилися, що будемо шукати можливості, як закрити цей дефіцит, який може бути, якщо не все відновиться і якщо не зможемо повністю забезпечити газом наше населення. І тому є відповідний об’єм. Половину ми знайшли, а половини нам не вистачало. Скажу так: на мільярд євро», — додав глава держави.

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Нагадаємо, раніше видання ExPro повідомляло , що Україна закачала понад 1 млрд куб м газу до сховищ, проте запаси залишаються найнижчими за 11 років.

За даними аналітиків, Україна продовжує закачування газу до підземних сховищ. Обсяги закачування у травні 2025 року є вищими, ніж у травні минулого року.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв , що Україна вже законтрактувала 1,5 млрд кубометрів газу з початку 2025 року. 29 квітня уряд ухвалив рішення, що прискорить вітчизняний газовидобуток. Приватним підприємствам нафтогазовидобувної сфери буде максимально спрощено процедури облаштування установок зберігання енергії, а також будівництва об’єктів, необхідних для приєднання до газотранспортної системи України.

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