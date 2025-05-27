Україна закачала понад 1 млрд куб м газу до сховищ, проте запаси залишаються найнижчими за 11 років — Finance.ua

Україна закачала понад 1 млрд куб м газу до сховищ, проте запаси залишаються найнижчими за 11 років Вчора 16:45 — Енергетика

Україна закачала до українських сховищ 1,06 млрд куб м природного газу з 17 квітня по 24 травня 2025 року.

Про це пише видання ExPro.

У повідомленні сказано, що Україна вже обійшла минулорічні обсяги закачування, коли з 31 березня 2024 року (початок сезону закачування) до 24 травня до сховищ було закачано 1,03 млрд куб м газу.

Цьогорічний сезон закачування газу до сховищ почався пізніше, ніж минулого року, що пов’язано з холодною погодою в першій половині квітня та пошкодженим внутрішнім газовидобутком внаслідок масованих російських атак у лютому-березні.

Вже у травні Україна продовжує активно відновлювати постраждалі об’єкти газовидобутку, однак повернутися до рівня видобутку січня (54 млн куб м на добу) поки не вдалося.

Зазначається, що у травні до українських сховищ вже закачано майже 800 млн куб м природного газу, на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Обсяги закачування газу продовжують зростати — до 47 млн куб м 24 травня, що стало найвищим добовим рівнем закачування газу до сховищ за понад 1,5 роки, з жовтня 2023 року.

Зростання обсягів закачування газу до підземних сховищ в першу чергу пов’язано зі збільшенням імпорту газу до України.

Обсяги імпорту природного газу до України в останні дні перевищують 20 млн куб м на добу, що є найвищим рівнем з лютого 2025 року.

За інформацією ExPro, у травні основним імпортером газу до України залишається НАК «Нафтогаз України».

Водночас, перші приватні компанії також імпортують незначні обсяги газу готуючись до можливого повноцінного відновлення комерційного імпорту, якщо ціни на внутрішньому ринку помітно переважатимуть європейські.

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