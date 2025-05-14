Запаси природнього газу в українських сховищах найнижчі за останні 11 років — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Запаси природнього газу в українських сховищах найнижчі за останні 11 років

Енергетика
14
Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) перевищили 6 млрд куб м. Цьогорічні запаси в сховищах є найнижчими на 11 травня як мінімум за останні 11 років.
Про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.
Станом на 11 травня у сховищах зберігалося майже 6,02 млрд куб. м природного газу, ПГС заповнені на 19,4%. У порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 31,7% або 2,79 млрд куб. м менше газу. У 2020 році запаси газу в цей же період становили 17,08 млрд куб. м, тобто зараз вони нижчі на 11,06 млрд куб. м.
Запаси природнього газу в українських сховищах найнижчі за останні 11 років
Запаси активного газу в підземних сховищах складають майже 1,28 млрд куб. м. Цей обсяг може бути відібраний замовниками послуг зберігання.
За даними аналітиків, Україна продовжує закачування газу до підземних сховищ, а обсяги закачування знизилися до 26 млн куб. м 11 травня. При цьому, обсяги закачування у травні 2025 року є вищими, ніж у травні минулого року. Загалом, з початку місяця до сховищ закачано понад 350 млн куб. м природного газу, на 33% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Читайте також
З 17 квітня до українських ПСГ закачано 610 млн куб. м природного газу, зокрема у квітні 258 млн куб. м. Варто зауважити, що цьогорічний сезон закачування розпочався пізніше, ніж у 2024 року (31 березня), що пов’язано з більш холодною погодою в першій половині квітня.
За оцінками експертів, станом на кінець травня запаси газу в українських ПСГ можуть досягти майже 6,6 млрд куб м при стабільному імпорті, який складає близько 14 млн куб м природного газу на добу в останні дні. Крім того, Україна продовжує поступово відновлювати видобуток природного газу, який було пошкоджено після масованих російських обстрілів у лютому-березні.
Читайте також
Нагадаємо, Україна готується до рекордного імпорту газу з Європи через нестачу запасів на тлі масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру та швидкого виснаження резервів палива.
За оцінкою експертів Україна потребуватиме до 5 мільярдів кубометрів газу в сезон з квітня 2025 по квітень 2026 року. Це значно перевищує максимальні 1 мільярд кубометрів, які імпортувалися в попередні сезони.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems