В Одесі викрили канал постачання фальшивих доларів із Туреччини Сьогодні 18:30 — Кримінал

В Одеській області завершили досудове розслідування відносно двох іноземців, які організували канал постачання в Україну підроблених грошей номіналом по 100 доларів США в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Канал збуту фальшивих доларів

Група осіб, серед яких громадяни Туркменістану та Азербайджану, організувала на території Одеської області канал збуту фальшивих американських 100-доларових банкнот. Підроблену іноземну валюту постачали з Туреччини.

Ділків викрили під час збуту фальшивих грошей на суму понад 10 тис. доларів США.

Експертне дослідження показало, що купюри є підробленими: вони не відповідають справжнім грошовим знакам країни-виробника за способом друку та захисними елементами. Водночас, за зовнішнім виглядом ці банкноти виглядали як справжні. Під час звичайного візуального огляду та перевірки детектором їх неможливо було відрізнити від оригіналів.

Підозра та суд

Обом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України (виготовлення та збут підроблених грошей і цінних паперів) та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Обвинувальний акт скеровано до суду.

