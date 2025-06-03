Житло та харчування: ТОП-7 вакансій з високою зарплатою — Finance.ua

Житло та харчування: ТОП-7 вакансій з високою зарплатою Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Житло та харчування: ТОП-7 вакансій з високою зарплатою

близько 2 тисяч актуальних вакансій з наданням житла. Раніше ми писали , що протягом перших чотирьох місяців 2025 року в базі даних Державної служби зайнятості (ДСЗ) налічувалося

Лідерами за кількістю таких пропозицій стали Львівська, Київська області та столиця.

Сьогодні експерти підготували добірку актуальних вакансій для тих хто хоче отримати роботу і безплатне житло.

Про це повідомляє Work.ua

м. Київ / відрядження по Україні, зарплата — 60 000−80 000 грн

Головні вимоги — бажання працювати та навчатися, аналітичне мислення й наявність водійського посвідчення категорії B. Профільна освіта буде перевагою, але не є обовʼязковою, обіцяють навчити з нуля.

Обов’язки: керування агродроном для внесення добрив і ЗЗР, картографування полів, контроль польотів і технічного стану техніки, ведення звітності та співпраця з агрономами.

Агенція забезпечує житло, харчування, транспорт, спецодяг, техніку та підтримку на всіх етапах. Після сезону є можливість карʼєрного зростання.

м. Київ, зарплата від 55 тис.

Транспортна компанія «ПАН Логістик» шукає водіїв категорії СЕ (як чоловіків, так і жінок) для внутрішніх вантажних перевезень по Україні.

Кандидати повинні мати водійське посвідчення категорії СЕ, ЧІП-карту, досвід роботи від 1 року, навички керування напівпричепами, знання доріг України та технічну обізнаність із вантажними авто. Цінуються відповідальність, дисциплінованість і порядність.

Компанія пропонує вахтовий графік (15/15 або 20/10), житло та бронювання (за потреби), постійну технічну підтримку, комфортні умови на базах.

м. Київ, зарплата 35 000- 40 000 грн.

Ресторан кримськотатарської кухні «Musafir» знаходиться в пошуках кухаря-мʼясника.

Потрібні кандидати із досвідом роботи на кухні, любовʼю до кулінарії та готовністю працювати з традиційними кримськотатарськими стравами. Обовʼязкове знання обвалювання мʼяса, також важливі відповідальність і вміння працювати в команді.

Одразу дві вакансії, на яких передбачене забезпечення житлом, розмістило ПрАТ «Київспецтранс»:

м. Київ, зарплата 35 000−40 000 грн.

«Київспецтранс» потрібен водій сміттєвоза (район Виноградар). На посаду можуть претендувати як чоловіки, так і жінки з досвідом керування великогабаритним транспортом.

Робота передбачає повну зайнятість із шестиденним графіком (неділя — вихідний). Можливий вахтовий графік.

Компанія забезпечує офіційне працевлаштування, своєчасну виплату зарплати, безкоштовне житло для немісцевих, а також розвезення до найближчих станцій метро. Також для працівників є бронювання.

м. Київ, зарплата 35 000 — 40 000 грн

Вантажник. На посаду розглядають як чоловіків, так і жінок. Досвід роботи не вимагається.

Робота передбачає шестиденний графік із вихідним у неділю, можливий також вахтовий формат.

м. Київ, зарплата 35 000−40 000 грн.

Очікують кандидатів із досвідом роботи від 1 року, відповідальних, пунктуальних, з бажанням вчитися та розвиватися. Необхідні навички: зварювання напівавтоматом, робота з неіржавною сталлю та чорним металом.

Повна зайнятість: робота у цеху 5 днів на тиждень. Додатково надається житло. Також передбачені премії.

м. Полтава, зарплата 35 000−40 000 грн

На посаду розглядають відповідальних, пунктуальних, організованих людей, навіть без досвіду — у компанії готові навчати. Серед ключових вимог: уважність, дисциплінованість, чесність і вміння працювати в команді. До обовʼязків входить супровід вантажів і контроль доставки.

Компанія пропонує п’ятиденний графік, щорічну відпустку та лікарняні. Є бонуси за стаж, комплексні обіди, спецодяг і розвезення в межах міста.

Більще вакансій із житлом дивіться за посиланням.

Нагадаємо, галузі ринку праці, де найчастіше працівникам пропонують безкоштовне проживання:

Сфера обслуговування. Готелі, ресторани, туристичні бази активно пропонують житло для свого персоналу, включаючи покоївок, адміністраторів, кухарів та офіціантів. Особливо це поширено в туристично привабливих регіонах.

Готелі, ресторани, туристичні бази активно пропонують житло для свого персоналу, включаючи покоївок, адміністраторів, кухарів та офіціантів. Особливо це поширено в туристично привабливих регіонах. Сільське господарство. Фермерські господарства часто забезпечують проживанням працівників на постійній або сезонній основі.

Фермерські господарства часто забезпечують проживанням працівників на постійній або сезонній основі. Виробництво. Деякі промислові підприємства, особливо розташовані за межами великих міст, надають гуртожитки для своїх робітників.

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