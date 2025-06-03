Житло та харчування: ТОП-7 вакансій з високою зарплатою — Finance.ua

Житло та харчування: ТОП-7 вакансій з високою зарплатою
Раніше ми писали, що протягом перших чотирьох місяців 2025 року в базі даних Державної служби зайнятості (ДСЗ) налічувалося близько 2 тисяч актуальних вакансій з наданням житла.
Лідерами за кількістю таких пропозицій стали Львівська, Київська області та столиця.
Сьогодні експерти підготували добірку актуальних вакансій для тих хто хоче отримати роботу і безплатне житло.
Про це повідомляє Work.ua.
Оператор агродрона (з навчанням)
м. Київ / відрядження по Україні, зарплата — 60 000−80 000 грн
Головні вимоги — бажання працювати та навчатися, аналітичне мислення й наявність водійського посвідчення категорії B. Профільна освіта буде перевагою, але не є обовʼязковою, обіцяють навчити з нуля.
Обов’язки: керування агродроном для внесення добрив і ЗЗР, картографування полів, контроль польотів і технічного стану техніки, ведення звітності та співпраця з агрономами.
Агенція забезпечує житло, харчування, транспорт, спецодяг, техніку та підтримку на всіх етапах. Після сезону є можливість карʼєрного зростання.
Водій кат. СЕ (по Україні)
м. Київ, зарплата від 55 тис.
Транспортна компанія «ПАН Логістик» шукає водіїв категорії СЕ (як чоловіків, так і жінок) для внутрішніх вантажних перевезень по Україні.
Кандидати повинні мати водійське посвідчення категорії СЕ, ЧІП-карту, досвід роботи від 1 року, навички керування напівпричепами, знання доріг України та технічну обізнаність із вантажними авто. Цінуються відповідальність, дисциплінованість і порядність.
Компанія пропонує вахтовий графік (15/15 або 20/10), житло та бронювання (за потреби), постійну технічну підтримку, комфортні умови на базах.
Кухар-м'ясник, жилувальник (Академмістечко)
м. Київ, зарплата 35 000- 40 000 грн.
Ресторан кримськотатарської кухні «Musafir» знаходиться в пошуках кухаря-мʼясника.
Потрібні кандидати із досвідом роботи на кухні, любовʼю до кулінарії та готовністю працювати з традиційними кримськотатарськими стравами. Обовʼязкове знання обвалювання мʼяса, також важливі відповідальність і вміння працювати в команді.
Одразу дві вакансії, на яких передбачене забезпечення житлом, розмістило ПрАТ «Київспецтранс»:
Водій сміттєвоза
м. Київ, зарплата 35 000−40 000 грн.
«Київспецтранс» потрібен водій сміттєвоза (район Виноградар). На посаду можуть претендувати як чоловіки, так і жінки з досвідом керування великогабаритним транспортом.
Робота передбачає повну зайнятість із шестиденним графіком (неділя — вихідний). Можливий вахтовий графік.
Компанія забезпечує офіційне працевлаштування, своєчасну виплату зарплати, безкоштовне житло для немісцевих, а також розвезення до найближчих станцій метро. Також для працівників є бронювання.
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Вантажник
м. Київ, зарплата 35 000 — 40 000 грн
Вантажник. На посаду розглядають як чоловіків, так і жінок. Досвід роботи не вимагається.
Робота передбачає шестиденний графік із вихідним у неділю, можливий також вахтовий формат.
Зварювальник-монтажник
м. Київ, зарплата 35 000−40 000 грн.
Очікують кандидатів із досвідом роботи від 1 року, відповідальних, пунктуальних, з бажанням вчитися та розвиватися. Необхідні навички: зварювання напівавтоматом, робота з неіржавною сталлю та чорним металом.
Повна зайнятість: робота у цеху 5 днів на тиждень. Додатково надається житло. Також передбачені премії.
Експедитор
м. Полтава, зарплата 35 000−40 000 грн
На посаду розглядають відповідальних, пунктуальних, організованих людей, навіть без досвіду — у компанії готові навчати. Серед ключових вимог: уважність, дисциплінованість, чесність і вміння працювати в команді. До обовʼязків входить супровід вантажів і контроль доставки.
Компанія пропонує п’ятиденний графік, щорічну відпустку та лікарняні. Є бонуси за стаж, комплексні обіди, спецодяг і розвезення в межах міста.
Більще вакансій із житлом дивіться за посиланням.
Нагадаємо, галузі ринку праці, де найчастіше працівникам пропонують безкоштовне проживання:
- Сфера обслуговування. Готелі, ресторани, туристичні бази активно пропонують житло для свого персоналу, включаючи покоївок, адміністраторів, кухарів та офіціантів. Особливо це поширено в туристично привабливих регіонах.
- Сільське господарство. Фермерські господарства часто забезпечують проживанням працівників на постійній або сезонній основі.
- Виробництво. Деякі промислові підприємства, особливо розташовані за межами великих міст, надають гуртожитки для своїх робітників.
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