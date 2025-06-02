Яка є робота для представників творчих професій в різних регіонах України (вакансії та умови) — Finance.ua

Яка є робота для представників творчих професій в різних регіонах України (вакансії та умови) Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

Яка є робота для представників творчих професій в різних регіонах України (вакансії та умови)

Експерти повідомляють, що ринок праці в Україні поступово відновився на 93%. Так у лютому 2025 року кількість шукачів роботи досягла одного з найвищих показників за період кадрового дефіциту, який розпочався влітку 2023 року.

Але якщо ви творча людина, то іноді важко знайти постійний заробіток. Професії, які вимагають натхнення не завжди приносять постійний дохід. Але якщо ви людина креативна, то наведені нижче творчі вакансії можуть вас зацікавити. На сайті robota.ua можна знайти такі професії.

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Для кого актуальні вакансії

для представників креативних професій: режисерів, дизайнерів, скульпторів, ілюстраторів, відеомейкерів.

То ж пропонуємо переглянутива вакансії і вибрати підходящу:

м. Київ, відеомейкер в «Експертус»

Опис вакансії: Цифрове видавництво шукає відповідального та креативного відеомейкера, який вміє працювати з професійною технікою (DSLR, бездзеркальні або студійні камери); впевнено володіє Adobe Premiere Pro, знання OBS Studio будуть перевагою; має досвід роботи з прямими трансляціями та камерами FujiFilm; має навички кольорокорекції, саунд-дизайну, роботи зі світлом і композицією кадру; розуміє сценарну побудову відео.

м. Ужгород, дизайнер-оформлювач гіпермаркету «Велмарт» у Retail Group

Мережа гіпермаркетів оголошує про відкриття вакансії. Обов’язки: контроль відповідності гіпермаркету наявному брендбуку компанії; участь у розробці та створенні макетів, декорацій; декорування гіпермаркету в період свят; замовлення необхідного матеріалу.

м. Одеса, режисер візуальних ефектів в Unicorn Media

Медіакомпанія шукає фахівця який вчасно здавати відеоролики. Важливо: вміти працювати з програмами Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Cinema 4D/Blender; володіти програмами з VFX-ефектами на високому рівні.

м. Київ, продюсер реклами у Guys Who Shoot

Креативний відеопродакшн, що спеціалізується на створенні яскравих digital-реклам, запрошує на роботу фахівця, який буде: вести проєкти від старту до фіналу. Деталі про вакансію дивіться в описі вакансії.

Буковель, вожатий-аніматор у «Сервіс-Делюкс»

В дитячий табір треба працівник з досвідом роботи для організації та проведення розважальних програм для дітей. Обіцяють кар’єрний розвиток. Важливо: проживання та харчування коштом роботодавця.

м. Київ, режисер (ка) монтажу програми «Факти тижня» у Starlight Media

Завдання: оперативна та якісна обробка матеріалів для ефіру; монтаж сюжетів; частковий підбір відео, співпраця з журналістами; креативний постпродакшн сюжетів; внесення правок на основі фідбеку.

м. Кропивницький, художник-оформлювач в «Епіцентр К»

Що вимагають: профільну освіту та знання CorelDraw. Перевагу нададуть тим, хто вміє працювати з плотером та офісною технікою (Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, 3D Max.

Дивіться більше вакансій на творчі професії за посиланням

Раніше ми писали, що ринок праці помітно поповнився вакансіями на такі посади: ветеринарний лікар, інженер дронів, асистент стоматолога, розвідник, контент-спеціаліст та інші.

Але основними викликами для українського ринку праці в 2025 році залишається кадровий дефіцит та необхідність адаптації ринку до нових реалій, а також зростаюча роль інклюзії та перекваліфікації працівників.

Також експерти вважають, що через штучний інтелект роботу втратять приблизно 300 мільйонів осіб у світі. Згідно з прогнозами, 25% світового ринку праці буде автоматизовано.

Хоча на думку експертів, ШІ найменше загрожує таким трудомістким професіям: будівельники, монтажникам та співробітникам у сфері обслуговування.

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