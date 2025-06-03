Верховна Рада криміналізувала відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій — Finance.ua
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Верховна Рада криміналізувала відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій

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Верховна Рада криміналізувала відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій
Верховна Рада криміналізувала відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій
Рада підтримала законопроєкт № 12406, що встановлює кримінальну відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Документ прийняли за основу, підтримавши його голосами 254 нардепів.
«У зв’язку із збройною агресією російської федерації проти України серйозні порушення санкцій мають не лише тягнути за собою кримінальну відповідальність, але й бути підставою для конфіскації активів, що слугуватиме поповненню державного бюджету України», — зазначають автори документу.
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Згідно з документом, йдеться про такі форми обходу санкцій:
  • набуття заблокованих активів або вчинення дій щодо їх переміщення, перетворення, приховування чи маскування;
  • доведення до банкрутства чи фіктивне банкрутство суб’єкта господарської діяльності, щодо якого чи щодо кінцевого бенефіціарного власника якого застосовано санкцію у виді блокування активів.
Що змінить документ:
  • криміналізує порушення та обхід санкцій, насамперед фінансових;
  • встановлює відповідальність як за умисне, так і за необережне порушення;
  • покарання: штраф від 425 тис. до 2,04 млн грн або позбавлення волі на 2−10 років;
  • запроваджується вартісний поріг у 151,4 тис. грн для відмежування дрібних порушень;
  • обов’язкове додаткове покарання — заборона на професійну діяльність до 15 років, іноді — конфіскація майна.
Також передбачено відповідальність юридичних осіб (штраф, конфіскація, ліквідація). Суб’єкти правопорушення — не лише підсанкційні, але й треті особи.
За матеріалами:
Finance.ua
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