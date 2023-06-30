День фінансів: $890 млн від МВФ, нові тарифи на воду, скасування 2% податку для ФОПів — Finance.ua

День фінансів: $890 млн від МВФ, нові тарифи на воду, скасування 2% податку для ФОПів Сьогодні 17:50

П’ятниця, 30 червня. МВФ погодив надання Україні нового траншу, Рада повернула податки для ФОПів, а НКРЕКП підвищила тарифи на воду.

Новий транш від МВФ. Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд програми для України в рамках Механізму розширеного фінансування. За результатами його Фонд виділить близько Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд програми для України в рамках Механізму розширеного фінансування. За результатами його Фонд виділить близько 890 мільйонів доларів

Фонд планує провести другий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України, під час якого прийматиметься рішення щодо виділення наступного траншу, в останній місяць нинішнього року.

Також МВФ оприлюднив покращений прогноз макропоказників України на основі першого перегляду програми розширеного фінансування EFF.

Зазначимо, що НБУ затвердив Стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування. Її підготовка є одним із вимог МВФ у межах програми розширеного фінансування. Україна виконала черговий структурний маяк.

72 млрд євро допомоги від ЄС. Країни Європейського союзу з початку повномасштабного російського вторгнення надали Україні різноманітної допомоги Країни Європейського союзу з початку повномасштабного російського вторгнення надали Україні різноманітної допомоги на 72 млрд євро . Найбільшою стала економічна допомога, яку у ЄС оцінили у 37,8 млрд євро. Ще 17 мільярдів склала допомога українським біженцям в межах країн ЄС, 15,3 мільярди — військова допомога і майже 2 мільярди — гуманітарна.

Сьогодні до державного бюджету України надійшли грантові кошти в сумі 1,215 мільярда доларів: 1,2 млрд дол. від США та 15 млн дол. від Фінляндії. Крім того, Рада директорів Світового банку виділила Україні кредит на 1,5 млрд доларів під гарантії уряду Японії в рамках фонду Advance Ukraine.

Тарифи на воду. Українцям затвердили Українцям затвердили підвищення тарифів на холодну воду та водовідведення з 1 липня та 1 вересня. У великих містах вартість води зросте в середньому на 32%. Зокрема, у Києві тариф на воду збільшиться на 10,75 грн, до 41,136 грн за куб. м.

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