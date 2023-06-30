В Horizon Capital спрогнозували курс долара до 2024 року — Finance.ua

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В Horizon Capital спрогнозували курс долара до 2024 року

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В Horizon Capital спрогнозували курс долара до 2024 року
В Horizon Capital спрогнозували курс долара до 2024 року
Інвестиційна компанія Horizon Capital прогнозує незначне зростання курсу долара до кінця 2023 року до 39 грн/$ та до 42 грн/$ - у 2024-му.
Про це розповів старший партнер Horizon Capital Василь Тофан, повідомляє Forbes.
«Курс гривні в Україні дуже стійкий, наші очікування, що до кінця року комерційний курс не перевищить 39 грн/$. Наступного року ми очікуємо курс на рівні близько 42 грн/$», — сказав Тофан.

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Наразі роздрібний курс долара знаходиться на рівні 37,3 грн/$, євро — 41 грн/€.
Тофан відзначив, що золотовалютні резерви НБУ є навіть більшими, ніж до повномасштабного вторгнення.
За підсумками травня 2023-го вони складали $37,3 млрд. Станом на кінець лютого 2022-го — $27,6 млрд.

Довідка Finance.ua:

  • директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин прогнозує, що до кінця року офіційний курс 36,6 грн/$ залишиться незмінним;
  • за прогнозом аналітика центру біржових технологій Максима Орищака, курс долара в Україні у липні, як і курс євро, швидше за все, залишатиметься стабільним. Так, середній курс продажу долара збережеться в діапазоні 36,5 — 37 гривень, а євро — у рамках 39 — 40,5 гривень.

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За матеріалами:
Forbes.ua
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