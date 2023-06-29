Курс долара до кінця липня: аналітик зробив прогноз — Finance.ua

Курс долара до кінця липня: аналітик зробив прогноз Сьогодні 11:00 — Валюта

Курс долара в Україні у липні, як і курс євро, швидше за все, залишатиметься стабільним.

За прогнозом аналітика центру біржових технологій Максима Орищака, середній курс продажу долара збережеться в діапазоні 36,5 — 37 гривень, а євро — у рамках 39 — 40,5 гривень, передає « Хвиля ».

Зазначається, що стабільність курсу валют в Україні буде забезпечена діями НБУ, який з початку повномасштабної війни вжив заходів, що пом’якшують можливі коливання. Крім того, на ситуацію на валютному ринку впливають стабільні потоки зовнішнього кредитування України.

«Це пов’язано з довгостроковою довірою міжнародних кредиторів до економічного потенціалу України. Попри військові дії і руйнування, економічна активність в Україні зберігається. Бізнеси функціонують і вкладають кошти у свій розвиток, що сприяє підтримці відносної стабільності валютного ринку», — зазначив Орищак.

Довідка Finance.ua:

Нацбанк не планує друкувати гроші цього року, хоча відмовитися від цього механізму буде важко, особливо у поточному році в умовах рекордного бюджетного дефіциту. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

«Ми дотримуємося стратегічного плану уникнути монетизації бюджетного дефіциту цього року. Це непросте завдання в умовах, коли зведений бюджет матиме рекордний дефіцит у понад 26% ВВП. Більший навіть, ніж торік, коли було 25,5% ВВП», — сказав він.

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УНІАН За матеріалами:

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